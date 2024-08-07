Губернатор Андрей Чибис осмотрел социальные объекты в Туломе Кольского района, которые преобразились в рамках стратегического плана «На Севере – жить»

Сегодня в рамках рабочей поездки в Кольский район губернатор Мурманской области Андрей Чибис осмотрел социальные объекты в сельском поселении Тулома, которые были созданы или отремонтированы в рамках регионального плана «На Севере – жить».

Ремонт помещений амбулатории Кольской ЦРБ в сельском поселении Тулома был выполнен в 2021 году на общую сумму 7 млн рублей.

Для оснащения обновлённой амбулатории после за счёт средств областного бюджета было закуплено необходимое медицинское оборудование и мебель. Медицинская помощь населению в амбулатории оказывается по следующим направлениям: акушерское и лечебное дело, физиотерапия, педиатрия, терапия, стоматология общей практики. Также здесь работает аптечный пункт. Медицинские специалисты, принимающие пациентов, поблагодарили Андрея Чибиса за оказанную поддержку и обратили внимание на необходимость отремонтировать фасад туломской амбулатории. Глава Кольского района Александр Лихолат подтвердил, что задача принята в работу – внешний вид медицинского учреждения обновят к осени этого года.

В рамках плана «На Севере – жить» продолжается капитальный ремонт Туломского сельского дома культуры. Работы выполняются согласно графику – торжественное открытие культурного учреждения запланировано на начало осени. В ходе капитального ремонта обновлены внутренние помещения, кровля и входная группа, а также произведена замена инженерных систем, прокладка электрических сетей. После ремонта учреждение планируется оснастить современным световым и звуковым оборудованием, новыми комфортными креслами для зрителей. Также в здании появится студия звукозаписи.

Далее губернатор Андрей Чибис посетил Туломскую среднюю общеобразовательную школу, где проводится капитальный ремонт в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» и регионального плана «На Севере – жить».

На данный момент в школе полностью завершены демонтажные работы, заменены полы, в высокой степени готовности к работе находятся системы водоснабжения, отопления и электрики. Рабочие уже приступили к шпаклеванию стен, за которой последует покраска. Также предусмотрены средства на приобретение новой мебели и технического оборудования. В 2021 году в рамках проекта «Арктическая школа» здесь было обновлено библиотечное пространство, спустя год на базе СОШ заработала «Точка роста».

Кроме того, в 2024 году в здании сельской библиотеки по адресу улица Ручьевая, 6 в Туломе появится молодёжное пространство «СОПКИ.СПОРТ». В помещении выполнена основная часть ремонтных работ – покрашены стены в соответствии с брендированной расцветкой, установлено освещение. В августе планируется произвести монтаж оборудования, установить мебель и световые наружные вывески. Помимо самого зала с тренажёрами здесь оборудуют раздевалки, душевые, а также пространство станет первым объектом кластера, в котором появятся две парные.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, также губернатор Андрей Чибис осмотрел подъезды в жилых домах по улице Школьной, которые отремонтированы в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект». Работы вела одна из местных управляющих компаний. Таким образом, в Туломе будет обновлено 100 % всех подъездов.

Преображается и территория вокруг детского сада №16. В рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» здесь будет установлена современная уличная спортивная площадка. Основа уже готова. Скоро начнётся укладка травмобезопасного покрытия и монтаж конструкций. Проект также предусматривает возведение небольшой крытой трибуны для гостей дошкольного учреждения.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что сегодня Тулома – это живописное, современное и благоустроенное поселение, где созданы комфортные условия для жизни всех северян – как для молодёжи, так и для представителей старшего поколения.

«За последние пять лет Тулома заметно преобразилась – это отмечают не только местные жители, но и люди, которые бывают здесь проездом. Мы заботимся о том, чтобы современная инфраструктура была доступна не только горожанам, но и жителям маленьких населённых пунктов. В скором времени здесь распахнут свои двери «СОПКИ.СПОРТ», Дом культуры, Туломская школа. Разумеется, мы не планируем останавливаться на достигнутом и призываем северян принимать активное участие в жизни городов и посёлков. Идеи и предложения, которые вы озвучиваете на встречах, а также публикуете на портале «Наш Север», берутся в работу и ложатся в основу стратегического плана развития Мурманской области на годы вперёд», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/