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Мурманская область. Арктика (16+)11.07.24 10:00

Губернатор Андрей Чибис осмотрел социальные объекты в Зареченске и Зеленоборском, созданные в рамках стратегического плана «На Севере – жить»

В рамках рабочей поездки в Кандалакшский район губернатор Андрей Чибис осмотрел социальные объекты сельского поселения Зареченск и городского поселения Зеленоборский.

Зареченский культурно-досуговый центр «Космос», построенный в 1958 году – один из центральных объектов посёлка. В ноябре 2022 года в рамках стратегического плана «На Севере – жить» здесь завершён капитальный ремонт фасада и части помещений клуба: полностью обновлены здание клуба и внутренние помещения, заменены все оконные проемы, входная группа, отремонтированы фойе, помещения для творческой деятельности.

ФАП – структурное подразделение Кандалакшской ЦРБ – построен в 2020 году. Здесь имеется возможность проведения телемедицинских консультаций с врачами-специалистами Кандалакшской ЦРБ. За 6 месяцев 2024 года в ФАП осуществлено 11 выездов врачей-специалистов, принято 236 пациентов, из них 81 ребёнок. Флюорограф-маммограф выезжал для осмотра пациентов три раза, проведено 35 флюрографий, 12 маммографий. С 2023 года организована работа медицинского шаттла.

В посёлке долгое время остро стоял вопрос оказания услуг муниципальной бани, услугами которой пользуются жители Зареченска, села Ковдозеро и станции Нямозеро, в которых совокупно проживает порядка 354 человек, из которых 36 детей. Все жители этих населённых пунктов нуждаются в оказании услуг бытового обслуживания по причине того, что в них отсутствует централизованное горячее водоснабжение. До 2017 года в с.п. Зареченск для этих целей функционировала местная муниципальная баня, однако в связи с неудовлетворительным состоянием конструктивных элементов здания, а также внутреннего основного и вспомогательного оборудования было принято решение о её закрытии. В дальнейшем муниципалитетом неоднократно принимались попытки по запуску бани в эксплуатацию, но этот вопрос так и не был решён. С 2024 году вопрос, наконец, сдвинулся с мёртвой точки, – по поручению главы администрации Кандалакшского района Александра Самарина проект запуска муниципальной бани был инициирован повторно. Уже выполнены следующие работы: осуществлено восстановление коммуникаций на вводе в здание; установлены купель, водонагреватели, отопительный котлоагрегат, электрокаменки, система управления и автоматизации оборудованием; смонтирована система отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения и освещения в помещениях и другие необходимые работы.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2022 году в рамках плана «На Севере – жить» завершены работы по капитальному ремонту Зеленоборского Центрального дома культуры: обновлены деревянные элементы конструкций крыши, укреплены стены, проведена антисептическая и противопожарная обработка, окрашены деревянные и каменные поверхности, заменены разрушенные венцы и восстановлена кирпичная кладка. Параллельно проведены работы по косметическому ремонту внутренних помещений.

В 2022 году в Зеленоборском начато строительство врачебной амбулатории с подстанцией скорой медицинской помощи. В настоящее время техническая готовность объекта 90%. Ведутся работы по внутренней отделке и благоустройству территории.

В Зеленоборском в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» на берегу озера обустроен новый спортивный городок.

«Мы продолжаем объезды округов и районов региона, в том числе малых населённых пунктов. Очень важно, чтобы в них также была вся необходимая инфраструктура, – и для улучшения качества жизни местного населения, а ещё и для детворы, которую родители на лето отправляют сюда отдохнуть – и в санаторную школу, и к бабушкам-дедушкам. Мы внимательно контролируем сроки и качество строек и ремонтов, а также планируем, что ещё необходимо сделать в рамках стратегического плана «На Севере – жить», – подчеркнул губернатор.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

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