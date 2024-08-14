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Мурманская область. Арктика (16+)14.08.24 10:00

Губернатор Андрей Чибис осмотрел спортивные объекты в Мончегорске

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис работал в Мончегорске. Глава региона посетил спортивные объекты, работы на которых завершены или ведутся в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и ПАО «ГМК «Норильский никель», а также стратегического плана «На Севере – жить».

Так, на территории Северного колледжа физической культуры и спорта завершены работы по реконструкции спортивной площадки – сегодня состоялась церемония открытия объекта. Здесь появились беговые дорожки, а также трибуна, футбольное поле и баскетбольная площадка. Администрация Северного колледжа физической культуры и спорта поблагодарила региональное правительство за реконструкцию спортивной площадки, которая стала настоящим подарком юным мончегорцам к новому учебному году.

«Мы очень рады, что у колледжа появилась современная площадка, на которой будут проводиться занятия по мини-футболу, легкой атлетике и стритболу. Также на спортивной площадке в ближайшем времени будет установлена система видеонаблюдения. Работы на площадке были выполнены с опережением. Это дало возможность торжественно открыть площадку раньше намеченного срока и уже провести первый товарищеский матч по футболу», – сказала и.о. директора Северного колледжа физической культуры и спорта Наталья Ковтунович.

Далее Андрей Чибис оценил ход строительства крытого ледового катка на территории спортивного комплекса «Гольфстрим». Техническая готовность спортивного объекта составляет порядка 40%.

Также в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и ПАО «ГМК «Норильский никель» ведутся работы по капитальному ремонту внутренних помещений стадиона Спортивной школы по адресу улица Кирова, 3. Здесь уже выполнены работы по укладке искусственного футбольного покрытия и беговых дорожек верхнего поля стадиона с дренажной системой. Кроме того, при финансовой поддержке регионального правительства на объекте бюджета завершены работы по капитальному ремонту фасада и благоустройству территории арены стадиона.

Глава региона отметил, что появление современных спортивных объектов в городе металлургов не только повысит интерес молодежи к здоровому образу жизни, но поможет местным спортсменам достигать новых высот.

«Стратегический план «На Севере – жить» затрагивает различные направления – социальную сферу, здравоохранение, благоустройство и другие. Развитию спортивной инфраструктуры мы уделяем особо внимание, делаем все возможное, чтобы вовлечь как можно больше северян в регулярные занятия спортом. Поэтому сегодня в Мончегорске мы можем особенно выделить новый спортивный кластер. Во-первых, появилось новое футбольное поле. Достойное и качественное. Во-вторых, ледовая арена с искусственным льдом, которая находится в высокой степени готовности, что также очень важно. Кроме того, планируется, что до конца сентября этот объект будет завершён. И это лишь малая часть того, что уже сделано в рамках нашего соглашения с компанией «Норникель», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2023-2025 годы между правительством Мурманской области и компанией «Норникель» было подписано в сентябре 2023 года. Соглашением предусмотрено более 50 мероприятий на сумму 10 млрд рублей в Мончегорске и Печенгском округе. Ключевые мероприятия соглашения – строительство нового корпуса на 3 отделения для Мончегорской центральной районной больницы, строительство нового здания инфекционного отделения, создание Клиники Корпоративного центра здоровья «Норникеля», а также реализация других проектов в сфере здравоохранения, культуры, образования, спорта, развития территорий и улучшения городской среды.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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