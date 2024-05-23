Губернатор Андрей Чибис осмотрел судно «Надежда» и провёл встречу с коллективом ключевого логистического узла компании «Норникель»

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис осмотрел контейнеровоз высокого ледового класса «Надежда» и провёл встречу с коллективом Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель».

«МТФ «Норникель» – один из ключевых работодателей и налогоплательщиков города Мурманска. Подразделение вносит вклад в развитие Северного морского пути. В первую очередь, это транспортное сообщение с портом Дудинка – такая производственная связь Кольской горнометаллургической компании с продукцией, которую производят в Норильске Красноярского края. Это единая технологическая цепочка, обеспечивают которую работники Мурманского транспортного филиала и уникальные суда, которые могут ходить в тяжёлых ледовых условиях Северного Ледовитого океана. Кроме того, это мощная логистическая компания, которая работает в интересах других заказчиков, в том числе крупнейших компаний станы, потому что имеет компетенции и опыт. На судах Мурманского транспортного филиала обеспечивается снабжение Норильского промышленного района», – подчеркнул глава региона.

Транспортно-логистический узел «Норникеля» имеет высокотехнологичный перегрузочный терминал и грузооборот перевалки свыше 1,5 млн тонн в год. Терминал оснащён портальными кранами, тыловыми контейнерными перегружателями, погрузчиками, локомобилями, железнодорожными платформами и другой современной техникой.

Транспортный флот, который стоит на балансе филиала, способен обеспечивать круглогодичные перевозки грузов компании без ледокольного обеспечения. В его составе пять арктических контейнеровозов, один арктический танкер высокого ледового класса, а также ледокол. Собственная заполярная флотилия обеспечивает регулярное сообщение между российскими морскими портами Мурманск, Архангельск, Дудинка, а также портами Европы и Азии.

Антон Левшин – капитан дизель-электрохода «Надежда», который пришвартован на причале Мурманского транспортного филиала «Норникеля», провёл небольшую экскурсию по судну, показал современное навигационное оборудование, морские приборы и судовой двигатель.

«Судно является самым новым в серии контейнеровозов флота «Норильского никеля». Было спущено на воду в 2009 году. Его основное назначение – вывоз продукции компании из Норильского промышленного района через порт Дудинка, а также снабжение региона всем необходимым. Судно было спроектировано специально для прохождения мелководных участков на реке Енисей, имеет ледовый класс Arc7 и может ходить без ледокольного сопровождения по Северному морскому пути. Оборудование полностью автоматизировано», – рассказал он.

После осмотра дизель-электрохода губернатор Андрей Чибис провёл встречу с коллективом Мурманского транспортного филиала «Норникеля». Во встрече также приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова и директор Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Вискунов.

Вопросы касались благоустройства города, обустройства общественных территорий. Также коллектив интересовался планами по развитию Мурманска и области, в том числе новыми проектами по судоремонту.

Глава региона отметил, что в данном вопросе будут учитываться потребности компании в том числе.

Ещё один вопрос, который глава региона обсудил с руководством предприятия, – кадровый.

«В Мурманском транспортной филиале «Норникеля» более 700 рабочих мест. Наша задача – ещё больше связать учебные заведения и Мурманский транспортный филиал, чтобы как можно больше наших ребят имели возможность получить профессию, за которую в дальнейшем будут получать достойную зарплату», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках мероприятия ряду сотрудников Андрей Чибис вручил Благодарственные письма.

«Андрей Владимирович, вы первый глава региона, который провёл встречу с нашими сотрудниками. Пообщаться вживую, задать вопросы лично – это важно», – уверен директор Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Вискунов.

Фото: https://gov-murman.ru