Губернатор Андрей Чибис: «Отдых в нашем регионе в значительной степени должен быть ориентирован на жителей Мурманской области»

Важная новость для нашего региона и всей страны - Мурманская область первой в России открыла сезон катания среди крупных горнолыжных курортов. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис вчера на оперативном совещании.

«Напомню, что в прошлом году у нас он был и самым длительным в стране - порядка 200 дней любители активного отдыха могли насладиться спусками по трассам. В результате количество гостей Хибин выросло на 25% и составило 335 тысяч человек», – отметил глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, для развития туризма предпринимателям оказывается федеральная и региональная поддержка. В рамках плана «На Севере – жить» выделено 326 млн рублей на создание национального туристического маршрута «Заполярный калейдоскоп», создание модульных средств размещения, оборудование туристической инфраструктуры, развитие придорожного сервиса.

«Также на совете по туризму мы договорились о том, что отдых в нашем регионе в значительной степени должен быть ориентирован на жителей Мурманской области», – подчеркнул Андрей Чибис.

Сегодня в Мурманской области открыты для посещения два горнолыжных комплекса: «Большой Вудъявр» (г. Кировск) и «Салма» (г. Полярные Зори).

Фото: https://gov-murman.ru