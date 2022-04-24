Губернатор Андрей Чибис открыл «Arctic Talk» – серию вдохновляющих лекций

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на базе МГТУ стартовал проект «Arctic Talk», где спикеры из самых разных сфер делятся секретами успеха и рассказывают о возможностях для молодых людей в Мурманской области.

Разговор состоялся в неформальной обстановке, мероприятие мог посетить любой школьник или студент, который предварительно зарегистрировался.

Серию вдохновляющих лекций открыли глава региона Андрей Чибис и профессор Высшей школы экономики, управляющий партнёр «Altera Capital», член Наблюдательного совета МГТУ Кирилл Андросов.

Андрей Чибис особое внимание уделил особенностям и развитию области, возможностям и перспективам, которые здесь есть у молодых северян. Губернатор подчеркнул, что Мурманская область находится в топе повестки мирового развития. Кольское Заполярье – стратегический регион, который необходим всему миру для роста экономики, увеличению товарооборота, логистики и безопасности.

«Сегодняшние перемены, ограничения, санкции дают новые возможности для роста и развития. Я надеюсь и рассчитываю, что вы, как прогрессивные, инициативные ребята, как люди с горящими глазами – воспользуетесь этой возможностью, не потеряете ее. Сделаете свой проект, дело, получите профессию, именно находясь на нашей территории и обеспечивая её развитие», – подчеркнул Андрей Чибис.

Личную историю успеха и о том, как Север влияет на жизненный путь, рассказал коренной мурманчанин Кирилл Андросов. Ранее он занимал должности заместителя главы Минэкономразвития, заместителя руководителя Аппарата Правительства. По его словам, формула успеха проста – много работать, искать ответы на вопросы, пока не дойдёшь до сути. Также Кирилл Андросов ответил на главный вопрос: где взять мотивацию?

«Жить и работать на Севере мотивирует две вещи. Первая – любовь к своим корням. Это данность, которая приходит вместе с родителями, ДНК. Вторая – ощущение нужности и желания «сбыться»: кто я такой, зачем пришёл в этот мир, где я могу принести пользу. Это желание точно мотивирует жить на Севере», – отметил Кирилл Андросов.

Молодые люди не только узнали секреты успешных людей, но и задали интересующие их вопросы, выступили с инициативами и предложениями.

Так, ученица североморского лицея №1, член волонтёрского отряда «Мята» предложила ввести профориентационные занятия для учеников 8-11 классов с привлечением представителей добровольческого движения, которые смогли бы подробно рассказать о своей основной профессии. Глава региона полностью согласился с юной северянкой, отметив, что проект «Arctic Talk» как раз направлен на реализацию потенциала молодёжи, поиска жизненного пути. Также Андрей Чибис выразил благодарность дочери Елизавете, которая и стала инициатором, а также организатором лекций.

Поступали вопросы о реконструкции Драматического театра Северного флота, создании новых спортивных площадок и пространств для молодёжи, центров современного искусства.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, волонтёрство, образование, экономика, культура и спорт – это лишь малая часть направлений, которая волнует молодёжь. Все практические предложения и инициативы, выдвинутые ребятами, взяты главой региона на заметку.

Участникам, задавшим наиболее интересные вопросы и проявившим активность, вручили подарки. А студентке ММРК им. Месяцева, которая интересовалась повышением уровня образования и улучшением условий проживания в общежитиях колледжа, выпала возможность провести один день с губернатором и узнать больше о работе правительства.

«Сила Севера в людях. И он всегда притягивает сильных и активных людей. Я верю в то, что у вас всё получится», – отметил в заключении Андрей Чибис.