Губернатор Андрей Чибис открыл Год семьи в Мурманской области

По Указу Президента России Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи. Торжественная церемония открытия состоялась на международной выставке-форуме «Россия» во время всероссийского форума «Родные – Любимые». В Кольском Заполярье старт Году семьи был дан сегодня в Мурманском областном театре кукол. Семьи северян приветствовал губернатор Андрей Чибис.

«Наша страна является главным хранителем в мире настоящих семейных традиций и ценностей. Забота о семье – это не просто священная обязанность, это основа развития общества и государства. Я очень люблю свою семью и благодарен, что во всех сложных, тяжёлых ситуациях, когда приезжаю домой, нахожу там особое состояние, которое снимает все проблемы, делает сильнее. Я хочу, чтобы у каждого из нас отношения в семьях были тёплыми и настоящими. Уверен, что так оно и есть, поэтому хочу пожелать вам беречь семьи, заботиться о своих близких и хранить ячейку общества, которая делает каждого из нас сильнее, а вместе – сильнее нашу страну. Здоровья и всего самого доброго. С праздником!» – сказал губернатор, обращаясь к заполярным семьям.

Перед открытием Года семьи глава региона вместе с супругой Евгенией Чибис встретился с семьями Мурманской области – многодетными, молодыми, семьями – участниками федеральных и региональных семейных конкурсов, а также награждёнными почётными знаками и государственными наградами.

Снежана Алнассар вместе с сыном приехала в Мурманскую область из Республики Адыгея в рамках проекта «Курс на Север». Сейчас работает учителем в школе в Гаджиево. Она сказала, что ей очень нравится маленький заполярный гарнизон.

«Очень уютно, хорошо, безопасно и спокойно. Отдельно отмечу качественную медицину. У меня сын с ОВЗ, и тут за полгода мы сделали гораздо больше, чем в Майкопе», – рассказала она.

Ещё одни участники встречи – семья Николая и Марины Молодых из посёлка Молочный. Напомним, они представляли Мурманскую область на всероссийском конкурсе Фонда поддержки детей «Семья года». В 2023 году среди участников из 86 субъектов страны семья одержала победу в номинации «Семья – хранитель традиций». Николай и Марина родом из Молдавии, приехали в Кольское Заполярье в 2013 году. Воспитывают троих детей, самый младший из которых Даниэль родился в Мурманске.

«Дети увлекаются спортом, Петронела – кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, планирует стать тренером, Даниэль тоже пошёл по стопам сестры. Всей семьёй ходим в «СОПКИ.СПОРТ» – очень нравится. Мурманск стал родным, тут все мечты сбываются», – поделилась Марина Молодая.

Валерия Рябко вместе с дочерью переехала из Краснодарского края в рамках проекта «Курс на Север». Живёт в Кировске и работает учителем начальных классов. Валерия рассказала, что куратор проекта вела её от момента подачи заявки и до момента трудоустройства, помогала решать все поступающие вопросы.

Неравнодушие и отзывчивость северян отметила и ещё одна участница встречи Валерия Коротких, которая в Мурманскую область также приехала в рамках проекта «Курс на Север».

«Здесь очень доброжелательные люди. Когда я сюда приехала, мы очень быстро получили муниципальное жильё, а администрация лицея им. В.Г. Сизова, где я работаю учителем биологии, помогла с оформлением сына в детский сад. Все помогали – и с переездом, и со сбором мебели», – сказала она, тепло поблагодарив северян за поддержку.

Евгения Чибис после встречи отметила, что эти семьи, искренние, открытые, заботящиеся друг о друге – пример для всех.

«Семья – это самое главное, что есть у человека. На встрече мы видели пример таких семей, где держатся друг за друга, помогают и поддерживают. Это вызывает уважение и гордость», – сказала она.

«Очень приятно, что в общество северян вливаются всё больше семей, которые переезжают к нам из других регионов нашей страны, в том числе из южных. И все они отмечают доброту и душевность жителей Мурманской области, а также те социальные меры по поддержке семей с детьми, которые существуют у нас. Отмечу, что в Мурманской области по итогам 2023 года впервые первых детей родилось больше, чем в предыдущем. Это в том числе результат работы программы «Зарплата мамы». Молодые мамы сами признаются, что приняли такое решение, потому что у них есть дополнительная гарантия, защита», – подчеркнул Андрей Чибис.

В Мурманской области проживают порядка 115 тысяч семей с детьми, из них более 9,5 тысячи – многодетные. Отметим, в начале 2024 года указом Президента РФ определён единый статус многодетной семьи – это семьи, в которых воспитывается трое или более детей. Статус устанавливается бессрочно.

В регионе предоставляются 24 вида социальной поддержки семьям с детьми, предоставляемой за счёт федерального и регионального бюджетов. Порядка 70 тысячи семей являются получателями различных мер поддержки.

Также проводятся мероприятия по популяризации семейных ценностей и укреплению статуса семьи. Один из примеров – конкурс «Семья года», участниками которого уже стали 737 заполярных семей.

С 2023 года семьи Мурманской области могут принять участие в региональном конкурсе фотографии «Семья Заполярья». В 2023 году в нем приняли участие порядка 200 заполярных семей.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, уже более 600 семей из Кольского Заполярья присоединились к всероссийскому проекту «Всей семьей», приуроченному к Году семьи. Напомним, что принять в нём участие может абсолютно любая российская семья с детьми. Для этого нужно пройти регистрацию в одной из социальных сетей, выполнять несложные задания всей семьей и выкладывать фотографии в своих аккаунтах с хештегами: #всейсемьей и #всейсемьей51.

Торжественные и культурно-массовые мероприятия по случаю открытия Года семьи прошли во всех муниципалитетах Мурманской области. Участниками стали почти четыре тысячи человек.

В Мурманском областном театре кукол гостей ждал просмотр спектакля для всей семьи «ЛедокоЛ».

Фото: https://gov-murman.ru