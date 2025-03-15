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Мурманская область. Арктика (16+)15.03.25 20:00

Губернатор Андрей Чибис открыл Городской дом культуры в Ковдоре

Сегодня в ходе рабочей поездки в Ковдор глава Мурманской области Андрей Чибис принял участие в торжественной церемонии открытия Городского дома культуры в Ковдоре. Здание полностью реконструировано: от инженерных систем до современного оборудования.   

Напомним, капитальный ремонт Городского дома культуры в Ковдоре проводился по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках плана на «На Севере – жить!» по инициативе самих жителей.

«Очень здорово, что сегодня творческие коллективы могут выступать, репетировать, готовиться в радикально обновлённом Дворце культуры. Это действительно яркое и значимое событие. Здорово, когда жизнь меняется к лучшему, – об этом все люди говорят. Этот объект – ещё один важный шаг в изменении качества жизни. Хочу поблагодарить жителей, потому что это их инициатива – несколько лет назад на одной из встреч прозвучал этот вопрос. Мы его включили в план «На Севере – жить!», подключились к этому компания «ЕвроХим», федеральное правительство, Минсельхоз. Но, повторюсь, дело не в деньгах. Дело в инициативе, консолидации усилий, внимательном отношении муниципалитета, директора ДК, всей команды. Душа радуется, что теперь у жителей Ковдора, у талантливых людей разного возраста есть такая хорошая база!», – сказал Андрей Чибис на открытии. 

В рамках открытия состоялся праздничный концерт и награждение.

Напомним, работы по капитальному ремонту ДК начались в 2023 году. Подрядчик выполнил капитальный ремонт кровли, фасада, внутреннюю отделку помещений и заменил инженерные сети.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, работы проводились в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» федерального проекта «Современный облик сельских территорий» и в рамках плана «На Севере – жить!», инициированного губернатором Андреем Чибисом. Соглашение о выделении средств федерального бюджета на ремонт подписано между правительством Мурманской области, АО «Ковдорский ГОК и Министерством сельского хозяйства РФ.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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