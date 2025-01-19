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Мурманская область. Арктика (16+)19.01.25 10:00

Губернатор Андрей Чибис открыл новые лаборатории в Мончегорском политехническом колледже

17 января в ходе рабочего визита в Мончегорск губернатор Мурманской области Андрей Чибис открыл новые лаборатории и осмотрел после ремонта общежитие Мончегорского политехнического колледжа.

В учреждении готовят специалистов для металлургической отрасли. Благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» и соглашению о социально-экономическом сотрудничестве, заключенному между правительством Мурманской области и компанией «Норникель», на базе колледжа создан образовательно-производственный кластер «Кольский горно-металлургический». Здесь готовят таких специалистов как металлург, специалист по мехатронике и робототехнике, мастер слесарных работ, машинист крана, водитель автомобиля категории С, сварщик и другие.

В Мончегорске в прошлом году уже открыли восемь лабораторий. Сегодня студенты получили возможность обучаться ещё в трёх лабораториях, где изучают аддитивное производство, промышленную механику и монтаж, а также производство сварных конструкций.

Кроме того, проведён капитальный ремонт общежития Мончегорского политехнического колледжа. Для студентов созданы новые условия: обновлены жилые блоки, кухни, душевые, оборудована комната отдыха. Первый и третий этажи общежития отремонтированы подрядчиком «под ключ». На ремонт было выделено 40 млн рублей, из них 20 млн рублей – из областного бюджета.

Помимо корпуса общежития, преобразился и учебный корпус – его фасад украсила красивая архитектурная подсветка.

Губернатор отметил, что обновление инфраструктуры и создание современной учебной базы способствует более успешному освоению образовательной программы студентами и повышению уровня подготовки кадров.

«Это ещё один пример того, как в рамках президентской программы «Профессионалитет» и в рамках нашего плана «На Севере – жить» меняется наше среднее профессиональное образование. Ребята здесь учатся профессии, и учатся на супероборудовании. Это обучение – их путёвка в жизнь. Также я хочу поблагодарить нашего партнёра – компанию «Норникель», которая вместе с нами и с федеральным правительством меняет колледжи к лучшему. Ребятам нравится, это видно по их глазам», – сказал Андрей Чибис.

В ходе визита губернатор пообщался со студентами, а также вручил участникам проекта «Амбассадоры Профессионалитета» Благодарственные письма за активное участие в популяризации федерального проекта и системы СПО.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области за последние пять лет создано 163 современные лаборатории, каждая вторая – в сотрудничестве с предприятиями региона. Кроме того, с участием индустриальных партнёров преобразовано 20 пространств в 11 организациях, включая столовые, жилые блоки, молодёжные пространства и спортивные объекты.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news

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