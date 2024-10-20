Губернатор Андрей Чибис открыл окружной Форум комитета семей воинов Отечества

Вчера в Мурманске начал работу окружной Форум комитета семей воинов Отечества (КСВО). Мероприятие открыл губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В своём приветственном слове глава региона выразил искреннюю благодарность общественной организации и всем активистам за вклад в поддержку семей военнослужащих, подчеркнув, что в условиях специальной военной операции крайне важна консолидация усилий всех уровней власти и общества.

«Внимательное отношение и забота о семьях наших воинов, которые сегодня защищают нашу Родину – общая моральная, этическая, гражданская, служебная ответственность. Это дело чести! Спасибо всем, кто сегодня по-настоящему помогает и каждый день отдаёт частичку своей души для общего дела. Низкий поклон семьям, женам, мамам и детям, которые редко видят своих отцов, но всегда ждут дома!», – обращаясь к собравшимся, сказал Андрей Чибис.

Форум стал площадкой, которая объединила около 150 человек – это жёны, матери и дети бойцов, волонтёры, представители власти и духовные наставники – для обмена опытом и обсуждения эффективных решений по оказанию всесторонней помощи защитникам Отечества и членам их семей. К почётным гостям и участникам мероприятия обратилась руководитель комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова. Главная задача, по её словам, - «сверить часы» и понять, что ещё можно сделать, чтобы семьи военнослужащих были под надёжной защитой.

«Чем больше нас объединяют, тем меньше шансов нас разъединить. Так вот, сегодня нас объединяет наша страна, наше движение к победе, которая точно будет! И здесь мы тоже должны побеждать каждый день и каждый час. Бывает так, что нужна рука помощи: как справиться с ситуацией, когда боец погиб или получил тяжелое ранение, когда он не выходит на связь или пропал без вести. Наша задача заключается в том, чтобы не дать ни единого шанса опустить руки или сдаться перед такими ситуациями, с которыми сталкиваются семьи. Очень важно находить решение вместе, плечом к плечу», – сказала Юлия Белехова.

На форуме организована работа лекториев по ключевым направлениям. Эксперты рассказывали о том, где получить юридическую и психологическую помощь, как поддержать детей участников СВО, какие положены выплаты ветеранам боевых действий.

Живой интерес участников вызвала пленарная сессия. Положительными практиками оказания помощи семьям поделились руководители КСВО Мурманской, Архангельской, Калининградской областей и Санкт-Петербурга. Параллельно на площадке форума работали мобильные приёмные. Опытные эксперты консультировали по индивидуальным вопросам участников спецоперации и членов их семей.

Завершился форум просмотром фильма «Отважные. Про любовь» режиссёра-документалиста Олеси Шигиной. Для автора ленты СВО – личная история: её сын отправился на фронт добровольцем. Чтобы снять кино, женщина побывала в местах боевых действий и лично пообщалась с военнослужащими, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/