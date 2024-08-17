Губернатор Андрей Чибис открыл после реконструкции водопроводную очистную станцию в ЗАТО Североморск

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера в рамках рабочей поездки в ЗАТО г. Североморск принял участие в торжественном открытии после реконструкции водопроводной насосной станции на озере Большое Грязненское.

«Проблема очистки воды здесь стояла долгие годы. Жители жаловались на качество питьевой воды, которая забиралась с озера. Мы приняли решение, сконцентрировав финансовые источники, ситуацию исправить. Новая очистная установка – уникальная в стране технология, которая обеспечит чистой водой жителей Сафоново и Росляково», – подчеркнул глава региона.

Реконструкция объекта питьевого водоснабжения велась с 2023 года в рамках стратегического плана «На Севере – жить» по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

Напомним, правительством Мурманской области было подписано соглашение с Минстроем России о выделении средств на реконструкцию водопроводной насосной станции в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда». Стоимость проекта – порядка 300 млн рублей, из них 126,9 млн рублей – региональный бюджет.

Благодаря проведённой реконструкции порядка 13,5 тысячи жителей Сафоново, Сафоново-1 и жилого района Росляково будут обеспечены качественной питьевой водой.

Новая очистная установка «АЭРОМАГ» – российского производства. В производстве установки использованы современные экологичные материалы. При очистке воды используется энергоэффективное оборудование, а сама очистка проводится без применения каких-либо химических реагентов на стадии очистки или промывки.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «АЭРОМАГ» работает по принципу водопада: отделение примесей происходит под давлением мощного напора. После отделения загрязнения будут накапливаться в специальных ёмкостях.

До настоящего времени данная очистная установка использовалась только для подземных источников. Станция на Большом Грязненском стала своего рода пилотным проектом для использования оборудования для очистки воды из озера.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/