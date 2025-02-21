Губернатор Андрей Чибис открыл «СОПКИ.СПОРТ» в Зеленоборском

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис работал в Кандалакшском районе. Свой визит в муниципалитет он начал с посещения Зеленоборского, где состоялось открытие молодёжного пространства «СОПКИ.СПОРТ». Глава региона осмотрел новый спортивный центр, оснащённый современными тренажёрами и специальным оборудованием, и пообщался с первыми посетителями.

«Для нас принципиально важно создавать в Мурманской области комфортные и доступные спортивные комплексы. Такие пространства, как «СОПКИ.СПОРТ», дают нашим землякам возможность развиваться, вести активный образ жизни, независимо от погоды, и укреплять здоровье. Это еще один небольшой, но важный шаг, направленный на повышение качества жизни на Крайнем Севере», – отметил Андрей Чибис.

В рамках реализации плана «На Севере – жить» за счёт средств местного бюджета были проведены ремонтные работы: обновлен фасад и кровля здания, выполнен косметический ремонт помещения площадью почти 100 кв. метров, заменены входные двери и окна, изготовлена и установлена брендированная продукция.

Занятия в спортцентре для жителей посёлка в возрасте от 14 до 35 лет проводятся бесплатно. «СОПКИ.СПОРТ» работает со вторника по воскресенье с 14.00 до 21.00, выходной – понедельник.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, ранее при поддержке правительства Мурманской области и главы региона Андрея Чибиса, а также в рамках реновации ЗАТО в Алакуртти открылись молодёжные пространства «СОПКИ.СПОРТ» и «СОПКИ.СЕМЬЯ». Еще три подобных пространства работают в Кандалакше. Сегодня они пользуются большой популярностью у жителей района и служат новыми точками притяжения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/