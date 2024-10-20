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Мурманская область. Арктика (16+)20.10.24 11:00

Губернатор Андрей Чибис открыл в военном посёлке 27 км рядом с Мончегорском молодёжные пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ»

Вчера в ходе рабочей поездки в Мончегорск губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в торжественном открытии пространств «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ» в посёлке 27 км, созданных в рамках плана «На Севере – жить». 

Глава региона отметил, что такие пространства имеют особое значение для военных гарнизонов и небольших населённых пунктов, где зачастую нет доступа к крупным досуговым и спортивным объектам.

«С открытием пространств в гарнизоне появилась настоящая точка притяжения для молодёжи. Очень здорово всё получилось. Классные пространства. Мы уделяем большое внимание нашим военным гарнизонам в рамках плана «На Севере – жить» и программы реновации ЗАТО. Ранее в посёлке 27 км мы построили современную амбулаторию, в этом году отремонтировали школу, построили магазин. В целом идёт масштабная работа по обновлению гарнизона. И совершенно очевидно, что жизнь тут меняется к лучшему», – сказал в приветственном слове глава региона.   

Обратившись к ребятам – первым посетителям «СОПОК», губернатор Андрей Чибис пожелал бережнее относиться к пространству, наполняя его энергией и хорошим настроением.

«СОПКИ» расположены в отдельно стоящем модульном здании. Это уникальная площадка, на которой собраны востребованные форматы для интеллектуального и творческого досуга, где будут проводиться встречи, семинары, мастер-классы, а также есть зона коворкинга, спортивная зона с современными многофункциональными силовыми и кардиотренажерами для всестороннего физического развития, а также зоны для отдыха с доступом в интернет. Общая площадь пространства – более 300 кв. метров. 

Командир 98-го отдельного смешанного авиационного полка полковник Владимиром Приходько поблагодарил губернатора Андрея Чибиса и правительство Мурманской области за новые пространства, отметив, что они – настоящий подарок для жителей гарнизона. 

«Объект долгожданный, нужный и я думаю, он имеет большие перспективы и принесёт огромную пользу и детям, и взрослым. Спасибо большое за такой подарок!» – сказал он.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, первые «СОПКИ» появились в Мурманской области в 2021 году как ответ на запрос молодых северян создать новые современные молодёжные пространства, которые они транслировали во время встреч с главой региона Андреем Чибисом и в социальных сетях. Проект был внедрён в региональный план «На Севере – жить».

По поручению губернатора Андрея Чибиса в 2022 году в сетевом кластере появилось новое спортивное направление «СОПКИ.СПОРТ», где северяне от 14 до 35 лет могут бесплатно тренироваться в комфортных условиях на современных тренажерах.

До конца этого года в Мурманской области будут работать уже 87 «СОПОК» различной направленности.

В рамках визита глава региона также посетил школу №10 имени дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова, где в этом учебном году был сделан капитальный ремонт в рамках федеральной программы «Модернизация школьной системы образования» и стратегического плана «На Севере – жить». В школе полностью обновили фасад – он стал вентилируемым, чтобы защитить здание от осадков и разрушений. Внутри отремонтированы классы, рекреации, столовая и спортзал, а также заменена мебель. 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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