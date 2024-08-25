Губернатор Андрей Чибис открыл в Заполярном филиал штаба Комитета семей воинов Отечества

В рамках рабочего визита в Заполярный губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в церемонии открытия в городе филиала штаба Комитета семей воинов Отечества.

В 2024 году организация получила грант на реализацию проекта «СВОя семья» в размере 1 млн рублей от комитета по молодёжной политике Мурманской области. Проект представляет собой программу оказания всесторонней психолого-социальной помощи детям участников СВО. В рамках программы проводятся различные реабилитационно-досуговые мероприятий, в том числе игры, творческие и спортивные занятия, индивидуальные консультации.

Новое помещение, открытое в Заполярном, станет местом притяжения для детей и женщин, чьи близкие защищают интересы страны в зоне проведения специальной военной операции.

«Проект специальных грантов для женсоветов родился по итогам общения с женщинами – матерями, жёнами военнослужащих. Они просили место, где можно собираться, делать какие-то проекты, помогать фронту. Наши женщины очень активны: и сети вяжут, и собирают дополнительные вещи – одежду и прочее. Тут сделан небольшой музей, где можно увидеть то, в каких условиях находятся наши ребята. Поэтому это не просто помещение – это память о героях. Но самое главное, это место для общения, взаимовыручки и поддержки. Мы и дальше будем продолжать программу поддержки женсоветов и активных женщин, которые живут в наших военных гарнизонах», – сказал губернатор.

Руководитель регионального штаба КСВО Наталья Жданова отметила, что открытие филиала в Печенгском округе – давно назревшее решение.

«Для нас очень важно это помещение: теперь мы можем спокойно встречаться, обсуждать вопросы, решать проблемы. Большое спасибо!» – сказала Наталья Жданова.

Всего в Мурманской области действует 17 муниципальных штабов КСВО. Комитет осуществляет поддержку участников СВО и ветеранов боевых действий, а также членов их семей и близких родственников.

Отметим, благодаря тесному взаимодействию Комитета с правительством Мурманской области и губернатором Андреем Чибисом внесены изменения в Федеральный закон «О статусе военнослужащего», в частности, увеличено количество получателей – членов семьи погибших участников СВО, имеющих право на проезд на безвозмездной основе.

Также по поручению главы региона в поликлиниках Мурманска и центральных районных больницах муниципалитетов открыты кабинеты бесплатной психологической помощи для северян – участников СВО и их семей.

Всего за время работы штаба КСВО в Мурманской области поступило более 800 обращений. Чаще всего в Комитет обращались с вопросами об розыске участника СВО и определении его статуса, за помощью в оформлении различных документов, в том числе удостоверения ветерана боевых действий, за назначением мер социальной поддержки, а также за юридической, медицинской и бытовой помощью.

Помимо основной деятельности сотрудники Комитета на постоянной основе занимаются сбором гуманитарной помощи, которую отправляют в зону СВО, Курскую и Белгородскую области.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, сотрудники и подопечные плетут маскировочные сети, – всего сплетено более 800 сетей, также женщины собирают сухие обеды, делают блиндажные свечи, вяжут тёплые носки и многое другое.

После небольшой экскурсии по филиалу губернатор Андрей Чибис пообщался с семьями военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции, а также с матерями погибших ребят.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/