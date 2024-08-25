Губернатор Андрей Чибис открыл в Заполярном пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ» в рамках стратегического плана «На Севере – жить»

Пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ» открылось на базе детской библиотеки-филиала №3 Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения. Это уже пятое семейное пространство в Мурманской области для состоявшихся и будущих родителей, а также маленьких северян. В день открытия пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ» также посетил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Наша библиотека имеет большой опыт работ с семьями. Благодаря современным технологиям, которые появились вместе с проектом «СОПКИ.СЕМЬЯ», мы продолжим работать в этом направлении и предлагать посетителям новые форматы досуга. В семейном пространстве есть мультимедийное оборудование, с помощью которого дети смогут создавать мультфильмы, а также песочная анимация и интерактивное пространство в читальном зале для активных игр. Кроме того, старшие посетители «СОПОК.СЕМЬЯ» смогут обратиться к разным специалистам – психологам, логопедам, социальным защитникам. Мы будем активно налаживать эту работу», – рассказала заместитель директора детской библиотеки-филиала №3 Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения Ирина Чугунова.

Пространство, созданное в рамках стратегического плана «На Севере – жить» по инициативе губернатора Андрея Чибиса, было обновлено и оформлено в соответствии с фирменным стилем. «СОПКИ.СЕМЬЯ» оснащены современным оборудованием для проведения игровых программ, а также тематическими книгами, развивающими и настольными играми. Книжные фонды обновлены с учётом потребностей северян с детьми дошкольного возраста, закуплено интерактивное оборудование для обучения и развивающих игр – песочницы, игровые конструкторы, бизиборды, а также мультстудия. Кроме того, посетители пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ», в том числе семьи участников специальной военной операции, смогут получить консультации различных специалистов, занятых в учреждении, – психологов, работников соцзащиты и других. Специалисты будут регулярно проводить различные тематические мероприятия, лекции, беседы, о которых будет сообщено заранее.

В первый день работы в пространстве прошло театрализованное представление «Дружная семейка» для юных зрителей.

С 2023 года в сеть «СОПКИ» по поручению губернатора Андрея Чибиса входит семейное направление. В Год семьи, объявленный президентом страны Владимиром Путиным в 2024 году, запланировано открытие четырёх таких центров. В конце сентября ещё одни «СОПКИ.СЕМЬЯ» откроются в Печенге, на базе филиала №4 межпоселенческого библиотечного объединения. В декабре планируется создать и открыть «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Оленегорске-2.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, первые в регионе «СОПКИ.СЕМЬЯ» открылись в областной детско-юношеской библиотеке в Мурманске, затем пространство для семей с детьми начало работать в библиотеке имени Панюшкина в Североморске. С момента открытия суммарно пространства посетили 20 тысяч человек.

Подробнее о расписании мероприятий в пространствах можно узнать в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/