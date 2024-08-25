В Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о каменном лабиринте «Вавилон», расположенном на территории Мурманской областиЧудеса нашего мира: исследовательский центр в США изучает кофе, а искусственный интеллект может предсказывать вероятность болезни Паркинсона
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.08.24 10:00

Губернатор Андрей Чибис открыл в Заполярном пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ» в рамках стратегического плана «На Севере – жить»

Пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ» открылось на базе детской библиотеки-филиала №3 Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения. Это уже пятое семейное пространство в Мурманской области для состоявшихся и будущих родителей, а также маленьких северян. В день открытия пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ» также посетил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Наша библиотека имеет большой опыт работ с семьями. Благодаря современным технологиям, которые появились вместе с проектом «СОПКИ.СЕМЬЯ», мы продолжим работать в этом направлении и предлагать посетителям новые форматы досуга. В семейном пространстве есть мультимедийное оборудование, с помощью которого дети смогут создавать мультфильмы, а также песочная анимация и интерактивное пространство в читальном зале для активных игр. Кроме того, старшие посетители «СОПОК.СЕМЬЯ» смогут обратиться к разным специалистам – психологам, логопедам, социальным защитникам. Мы будем активно налаживать эту работу», – рассказала заместитель директора детской библиотеки-филиала №3 Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения Ирина Чугунова.

Пространство, созданное в рамках стратегического плана «На Севере – жить» по инициативе губернатора Андрея Чибиса, было обновлено и оформлено в соответствии с фирменным стилем. «СОПКИ.СЕМЬЯ» оснащены современным оборудованием для проведения игровых программ, а также тематическими книгами, развивающими и настольными играми. Книжные фонды обновлены с учётом потребностей северян с детьми дошкольного возраста, закуплено интерактивное оборудование для обучения и развивающих игр – песочницы, игровые конструкторы, бизиборды, а также мультстудия. Кроме того, посетители пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ», в том числе семьи участников специальной военной операции, смогут получить консультации различных специалистов, занятых в учреждении, – психологов, работников соцзащиты и других. Специалисты будут регулярно проводить различные тематические мероприятия, лекции, беседы, о которых будет сообщено заранее.

В первый день работы в пространстве прошло театрализованное представление «Дружная семейка» для юных зрителей.

С 2023 года в сеть «СОПКИ» по поручению губернатора Андрея Чибиса входит семейное направление. В Год семьи, объявленный президентом страны Владимиром Путиным в 2024 году, запланировано открытие четырёх таких центров. В конце сентября ещё одни «СОПКИ.СЕМЬЯ» откроются в Печенге, на базе филиала №4 межпоселенческого библиотечного объединения. В декабре планируется создать и открыть «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Оленегорске-2.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, первые в регионе «СОПКИ.СЕМЬЯ» открылись в областной детско-юношеской библиотеке в Мурманске, затем пространство для семей с детьми начало работать в библиотеке имени Панюшкина в Североморске. С момента открытия суммарно пространства посетили 20 тысяч человек.

Подробнее о расписании мероприятий в пространствах можно узнать в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте». 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари оказались самыми востребованными в судостроении
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
-Правовая консультация (18+)Установление границ земельного участка - возможность без лишних проблем совершать сделки с недвижимостью
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Правда или действие». Художественный сериал, 30 серия (16+)20:10«Средний род. Единственное число». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Сокращается разрыв между пенсиями работающих и незанятых-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 31 копейку, евро теряет почти 1 копейку-PRO Энергетику (18+)Пуск первого энергоблока Кольской АЭС-2 намечен на 2035 год - директор Кольской АЭС Василий Омельчук-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 августа-PRO Нефть и газ (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика