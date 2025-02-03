Губернатор Андрей Чибис отменил ограничение на количество поездок в общественном транспорте Мурманской области по единому социальному проездному билету

Сегодняшнее оперативное совещание губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал с отмены лимитов на количество поездок в общественном транспорте по единому социальному проездному билету.

«Я понимаю желание отраслевиков поддержать наших перевозчиков, и, поднимая тарифы, ограничить количество поездок. Но коллеги, этими поездками активно пользуются дети, которые ездят по несколько раз в день, пожилые северяне. Я посмотрел реакции и комментарии, поговорил с людьми. Поэтому мы никакие ограничения количества поездок вводить не будем. И для детей, и для взрослых. Тем более, у людей старшего поколения затрат достаточно», – обратился к коллегам из профильного блока глава региона.

Кроме того, губернатор поручил разобраться с причиной очередей на пополнение единого социального проездного билета.

«Мы переходим на Единую карту жителя, где есть возможность пополнения в дистанционном режиме. Не очень понимаю, почему жителям необходимо стоять в очередях в последние дни января, в выходные, чтобы активировать проездной. Прошу аппарат правительства, контрольный блок разобраться, поискать, все ли возможности были реализованы. Есть дистанционный режим пополнения карт, и не надо для этого стоять в очереди. Прошу к этому внимательно отнестись. Недопустимо, чтобы люди в свои выходные в условиях цифровизации всех процессов северяне стояли в очереди в киоск», – подчеркнул Андрей Чибис.

Напомним, предусмотрено несколько способов дистанционного пополнения единого социального проездного билета для северян.

Сайт карта51.рф – платежи принимаются без комиссии по системе быстрых платежей. Для этого нужно перейти на сайт, нажать кнопку «Проверить баланс и пополнить транспортную карту»; ввести 9-значный номер карты и адрес электронной почты, на которую будет направлен чек; выбрать способ оплаты «Система быстрых платежей»(«СПБ») и произвести оплату. Пошаговая инструкция с картинками доступна по ссылке.

Второй способ – через мобильное приложение «Карта51», также работает без комиссии. Для пополнения необходимо в приложении добавить 9-значный номер карты и нажать «Пополнить»; выбрать способ оплаты по «СПБ» или с вводом номера банковской карты, после чего произвести оплату. Пошаговая инструкция с картинками опубликована по ссылке.

Третий способ – через «Сбербанк Онлайн», без комиссии для карт «Сбера». Для этого нужно войти в «Сбербанк Онлайн», раздел «Платежи и переводы», далее «Транспорт» – «Транспортные карты» – «Карта 51»; выбрать карту, с которой хотите оплатить; ввести 9-значный номер карты, нажать «Продолжить», произвести оплату. Пошаговая инструкция с картинками размещена здесь.

Четвертый способ – через «Почта Банк», без комиссии для карт «Почта Банка». Нужно войти «Почта Банк Онлайн», раздел «Платежи и переводы», далее «Транспорт» – «Транспортная карта 51. Мурманск»; ввести 9-значный номер карты, выбрать карту, с которой хотите оплатить, нажать «Продолжить» и произвести оплату. Пошаговая инструкция с картинками опубликована по ссылке.

Пятый способ: сайт и мобильное приложение «Фрисби», без комиссии. Для этого нужно выбрать раздел «Транспортные карты», далее «Мурманская область» – «Карта 51»; ввести 9-значный номер карты, сохранить карту; выбрать «Сделать платёж»; выбрать способ оплаты по СБП или с вводом номера банковской карты, после чего произвести оплату. Пошаговая инструкция с картинками доступна по ссылке.

Шестой способ – мобильное приложение «GorodPay», без комиссии. Нужно скачать приложение, зарегистрироваться и указать «Мурманск или Мурманская область»; ввести 9-значный номер карты, сохранить карту; выбрать способ оплаты по «СБП» или с вводом номера банковской карты, после чего произвести оплату. Пошаговая инструкция с картинками размещена по ссылке.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, платежи загружаются на транспортные карты в течение 2-3 часов (гарантированно – сутки).

На возникающие вопросы ответят по телефону 8-800-200-600-5.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/