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Мурманская область. Арктика (16+)22.08.24 19:31

Губернатор Андрей Чибис ответил более чем на 30 вопросов жителей Ковдорского округа

В ходе рабочей поездки в Ковдор, где в рамках стратегического плана «На Севере – жить» продолжается модернизация социальных объектов, губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с жителями округа. В ходе встречи глава региона ответил более чем на 30 вопросов.

Открывая встречу, Андрей Чибис подчеркнул значимость диалога между властью и населением, отметив важность включения в эту работу и градообразующего предприятия – Ковдорского ГОКа.

«Два года назад мы сделали самое главное – договорились с компанией об инвестициях в размере почти 100 млрд рублей в развитие Ковдорского ГОКа. Эти средства гарантируют, что предприятие будет работать минимум до 2047 года. Сегодня мы заключили ещё одно соглашение с «ЕвроХимом» более чем на 1 млрд рублей на развитие Ковдора. Это значит, что и ГОК, и город будут жить», – сказал губернатор.

В ходе разговора ковдорчане задали главе региона более 30 вопросов.

Среди поднятых на встрече тем – благоустройство дворовых территорий и тротуаров, сохранение зелёных насаждений, а также ремонт сельского дома культуры в Ёнском и открытие бани в Ковдоре.

Среди отдельных просьб, прозвучавших на встрече, – открытие магазина в селе Ёна. Глава Ковдорского округа Сергей Сомов сообщил, что данный вопрос уже решается – есть договорённость с местным предпринимателем о доставке необходимых товаров и продуктов в посёлок по предварительной заявке.

Глава региона заверил, что все прозвучавшие вопросы взяты на контроль, по каждому будет дано отдельное поручение.

В ходе встречи жители отметили, что Ковдор за последние годы изменился в лучшую сторону и поблагодарили губернатора за внимание к вопросам ковдорчан.

«Ковдор и вся Мурманская область преображается под вашим руководством. Мне есть с чем сравнивать – я живу тут 69 лет. И я вижу перемены. Проект «На Севере – жить» даёт нам, северянам, уверенность в будущем», – сказал один из жителей.

Подводя итоги встречи, губернатор подчеркнул, что преображение города будет обязательно продолжаться.

«То, что мы вложили в город за прошедшие годы, радикально его преобразило. Сами жители об этом говорят – а это весомый показатель. По тем вопросам, которые сегодня были заданы на встрече, очевидно, что системных проблем нет, большая часть вопросов – точечные. Команда муниципалитета – сильная, адекватно работает. Очень хорошо, что глава не сидит у себя в кабинете, а ходит, смотрит и общается с людьми. Это хороший пример. Будем и дальше развивать город, чтобы жизнь становилась всё комфортнее», – подвёл итоги встречи Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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