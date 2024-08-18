Губернатор Андрей Чибис ответил более чем на 40 вопросов жителей Североморска

В рамках рабочей поездки в ЗАТО г. Североморск губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с жителями военных гарнизонов. Мероприятие состоялось в Центре досуга молодёжи и собрало полный зал граждан, готовых к открытому диалогу с главой региона.

«Создание достойных условий для комфортной жизни в городах, где защитники страны живут вместе со своими семьями, – это одна из ключевых задач регионального правительства. В рамках реновации ЗАТО предусмотрена реализация целого ряда мероприятий. В том числе капитальный ремонт жилого фонда, строительство и модернизация различных инфраструктурных объектов, благоустройство общественных пространств и дворовых территорий и т.д. Президент России Владимир Путин поддержал программу реновации ЗАТО, благодаря чему мы сможем сделать гораздо больше и в короткие сроки. Мы строим крытый бассейн, работы на территории Спортивного центра филиала ЦСКА также находятся в активной фазе – это проект, который ждал своего часа более 13 лет. Североморск – не просто военный город. Это столица Северного флота, где базируются военные формирования. Мы будем работать над тем, чтобы Североморск становился ещё лучше», – сказал Андрей Чибис.

Многие вопросы, озвученные на встрече, затрагивали тему оказания жилищно-коммунальных услуг. Североморцы обратили внимание, что управляющие организации недостаточно хорошо справляются со своими обязанностями. В частности, один из участников встречи попросил Андрея Чибиса взять на личный контроль вопросы, связанные с внеплановыми отключениями водоснабжения, а также электроэнергии. Мужчина отметил, что проблема стоит остро – будучи военным, он часто ездит в командировки и не всегда может решить вопрос на расстоянии. Глава региона отметил, что вопрос будет взят в работу, а также напомнил, что этим летом в Мурманской области заработала «Единая горячая линия ЖКХ». Обратиться на «горячую линию» можно по короткому номеру 0051.

Ещё одна жительница Североморска подчеркнула, что в городе не хватает спортивной инфраструктуры для детей и военных. В скором времени в Североморске появится плавательный бассейн и спортивный стадион, но горожанам нужны объекты, на которых можно будет заниматься физической культурой уже сегодня. Глава региона отметил, что создание новых пространств есть в плане реновации, работа над их реализацией идёт прямо сейчас.

Также северян волновали вопросы здравоохранения. По словам североморцев, бывают случаи, при которых на ожидание скорой медицинской помощи может уйти много времени. Глава региона сообщил, что по данному вопросу будет проведена проверка. В Мурманской области, несмотря на удалённость многих населённых пунктов, время ожидания приезда скорой помощи ниже, чем в среднем по стране. Это значит, что по вопросу будет немедленно проведена проверка.

Кроме того, североморцы попросили главу региона проработать вопрос, связанный с капитальным ремонтом жилых домов и строительством детских площадок. Жители отметили, что в городе активно ведутся различные работы по благоустройству, но при этом есть улицы, которые необходимо поставить в план в первую очередь. Глава региона подчеркнул, что в рамках реновации ЗАТО столице Северного флота будет уделяться особое внимание – это город, который имеет важное стратегическое значение не только для Мурманской области, но и для всей страны.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, вопросы, жалобы и предложения граждан, озвученные на встрече с Андреем Чибисом, будут приняты в работу профильными ведомствами и администрацией ЗАТО г. Североморск.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/