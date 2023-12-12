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Мурманская область. Арктика (16+)12.12.23 18:30

Губернатор Андрей Чибис ответил более чем на 50 вопросов в ходе итоговой пресс-конференции

Сегодня в Мурманске губернатор Андрей Чибис провёл пресс-конференцию по итогам работы областного правительства в 2023 году. За три часа глава региона ответил на 53 вопроса по разным сферам.

Медиасобытие было организовано в Центре управления регионом, присутствовали более 70 представителей средств массовой информации.

Открывая конференцию, губернатор поздравил северян с Днём Конституции.

«Тот фундамент, который у нас сегодня есть, нужно беречь, и главное – по жизни действовать в соответствии с конституционными принципами, бережно относясь к родной стране. Уровень вызовов, давления сегодня не ослаб. Наша задача – вместе, четко двигаться вперед, развивая регион и родную страну», – отметил Андрей Чибис.

Говоря о важнейших итогах своей работы за 4 года, глава региона отметил, что при поддержке северян команде правительства удалось вывести Мурманскую область в лидеры развития.

«Решения, принятые в этом году, добавляют движения. Важно для меня и моей команды, что у нас есть четкий план «На Севере – жить», сверстанный на основе мнений людей и экспертов. Одна из наших главных задач – газификация. Это была серьезная битва. Сегодня это принятое и зафиксированное президентом решение, которое перешло в плоскость реализации. Это даст области другую экономику. Появится проект СПГ. Транспортный узел – давний проект, который был заморожен. Мы обсудили это с президентом, он сказал, что надо делать. То, что сделано за год – недавно там прошёл поезд. Это все стратегические вещи. Литиевый проект. Благодаря таким шагам область движется. Это дает силы и эмоции. Мы делаем то, во что верим, то, что спланировали. Главное для нас – результат», – подчеркнул губернатор.

Также он напомнил, что Мурманск – один из важнейших опорных городов Арктики и опорный порт Северного морского пути.

Глава региона также отметил, что в Мурманской области множество возможностей себя реализовать, образование ориентируется на востребованные специальности, реализуются инфраструктурные проекты, которые привлекают молодых специалистов. По данным Мурманскстата в этом году за 9 месяцев прирост населения составил 800 человек.

По словам главы региона, в будущем году продолжит действовать программа «Свой дом в Арктике», на которую выделено 500 млн рублей; также хорошим механизмом поддержки станет Арктическая ипотека; продолжится масштабная реновация ЗАТО и населенных пунктов, где проживают военнослужащие и их семьи – выделены в том числе федеральные средства. 

Ряд вопросов касался социальной поддержки и помощи различным категориям северян. Губернатор отметил, что обсуждается внедрение дополнительных мер, призванных не только поддерживать северян с детьми, но и стимулировать рождаемость. Кроме того, глава региона поручил цифровизировать процесс назначения выплат северянам, прожившим в браке 50 и более лет, и направлять им сообщения при наступлении срока подачи заявления.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона отметил, что в будущем году откроется три новых центра «СОПКИ.СЕМЬЯ», а также дал поручение региональному Минграду разработать план финансирования установки детских площадок во дворах муниципалитетов. Планируется, что жители получат возможность выбрать места размещения посредством голосования.

В завершение губернатор поблагодарил журналистов за честную и объективную информацию, призвал поднимать важные темы и чутко реагировать на сигналы граждан, а также задавать команде регионального правительства любые острые вопросы.

На конференции присутствовали также начинающие корреспонденты, участники регионального творческого конкурса для СМИ «Север на уровне сердца», посвящённого памяти почётного гражданина и известного журналиста Николая Бакшевникова.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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