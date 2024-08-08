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Мурманская область. Арктика (16+)08.08.24 10:45

Губернатор Андрей Чибис ответил более чем на 50 вопросов жителей Кольского района

Накануне в Кольском районном центре культуры состоялась встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с местными жителями. Северяне обратились к главе региона с индивидуальными вопросами, а также подняли общие темы, которые затрагивают разные сферы жизни – благоустройство дворовых и общественных территорий, строительство спортивной инфраструктуры, оказание жилищно-коммунальных услуг, капитальный ремонт жилых домов.

В начале встречи губернатор отметил, что местным жителям есть чем гордиться. За последние годы Кола заметно преобразилась. Например, здесь появилась Поморская набережная, которая стала местом притяжения северян, которые живут поблизости. Также в Коле благоустраивают дворовые и общественные территории, ремонтирую социальные объекты. В скором времени в городе начнётся масштабное строительство нового микрорайона.

«За несколько лет Кола изменилась в лучшую сторону, но основная часть намеченных работ – впереди. В ближайшее время мы начнём первую большую стройку. Благодаря нововведениям жизнь в Коле станет ярче и комфортнее. Тем не менее, если вы сегодня пришли на встречу и проявили своё неравнодушие, значит, есть вопросы, которые необходимо решить в первую очередь», – сказал Андрей Чибис.

Жительница Минькино пожаловалась на несанкционированную свалку, на которой регулярно устраивают возгорания. Северянка отметила, что это противоречит требованиям к безопасности и создаёт угрозу для жизни местных жителей. Губернатор подтвердил, что вопрос будет в незамедлительно порядке принят в работу, – незаконных свалок в населённых пунктах быть не должно.

Ещё один северянин попросил губернатора и главу района принять соответствующие меры и ограничить проезд большегрузов по дорогам Колы в позднее время.

Отдельно жители Колы поблагодарили губернатора за различные меры поддержки для молодых педагогов и преподавателей со стажем, а также за обустройство современных площадок для юных спортсменов, создание Поморской набережной и реализацию проекта «Бодрое воскресенье».

«Каждый муниципалитет Мурманской области должен иметь точки притяжения, которые будут привлекать внимание туристов, а также обеспечивать интересный досуг для местных жителей. Поэтому мы точно будем развивать тему благоустройства по всему региону», – подчеркнул Андрей Чибис.

Всего за 2,5 часа встречи Андрей Чибис ответил более чем на 50 вопросов, которые приняты в работу профильными ведомствами и районной администрацией. Глава региона поблагодарил жителей Кольской района за активность и готовность принимать участие в жизни своих городов и посёлков – озвучивать наболевшие вопросы, предлагать пути их решения, а также становиться непосредственными участниками масштабной работы по развитию Мурманской области.

«Мы вкладываем немало денег в развитие Колы, благодаря чему город стал очень привлекательным. Кола – это часть большой Мурманской агломерации. По общей тональности и вопросам, которые сегодня прозвучали, понятно, что всё меняется в лучшую сторону. Точечные и системы вопросы будут детально проработаны и решены. Мы делаем всё, чтобы муниципалитет менялся. По тому, как изменилась Кола и другие города, это не заметить невозможно», – подытожил глава региона.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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