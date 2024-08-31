Губернатор Андрей Чибис ответил более чем на 50 вопросов жителей Октябрьского округа города Мурманска

29 августа губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с жителями Мурманска в Октябрьском округе. Во встрече с гражданами также приняли участие глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

«В прошлый раз мы встречались несколько месяцев назад, и даже за это время в городе произошло много изменений в лучшую сторону. Мы ведём активную дорожную кампанию, проводим ямочный ремонт, обновляем фасады и закупаем новые машины для общественного транспорта. Благодарю каждого, кто нашёл возможность посетить встречу. Уверен, что между нами сложится продуктивный диалог. Задавайте вопросы, говорите о насущных проблемах, выдвигайте инициативы. Вы, жители Мурманска, точно знаете, на что следует обратить внимание, чтобы жизнь в городе становилась лучше и комфортнее», – сказал Андрей Чибис, открывая встречу.

В числе вопросов, которые северяне подняли на встрече с главой региона, – благоустройство, капитальные ремонты в жилых домах, улучшение жилищных условий, а также качественное оказание услуг в сфере ЖКХ.

Ряд вопросов, заданных главе региона, касался деятельности управляющих компаний и регионального оператора, которые не следят за состоянием жилых домов и придомовых территорий. В частности, жительница дома по улице Тарана отметила, что жители района часто выходят на прогулку по Рябиновой аллее, но впечатление от отдыха портят забитые мусорные контейнеры. Андрей Чибис обратился к Юрию Сердечкину с просьбой посетить дворовую территорию и взять ситуацию под личный контроль.

Житель дома по улице Папанина рассказал, что здание много лет нуждается в капитальном ремонте – надо приводить в порядок кровлю, фасад и внутренние помещения. Андрей Чибис отметил, что в рамках регионального плана «На Севере – жить» в Мурманской области активно ведутся работы по ремонту жилых домов. Кроме того, выделяются дополнительные средства на ремонт фасадов жилых домов в центре Мурманска. Губернатор поручил профильному ведомству провести проверку по указанному адресу и выяснить, нуждается ли здание в ремонте вне очереди.

Ещё одна северянка попросила главу региона обратить внимание на жилой дом по адресу проспект Ленина, 29, который признан объектом культурного наследия. По словам мурманчанки, уникальная архитектура жилого дома находится под угрозой разрушения – здание необходимо капитально отремонтировать в ближайшее время. Андрей Чибис отметил, что дом, который представляет культурную ценность и находится в центре города, должен находиться под пристальным вниманием. По данному адресу проведут соответствующую проверку и примут решение о возможности внести жилой дом в список объектов, которые подлежат ремонту в ближайшие годы.

Кроме того, многие мурманчане благодарили губернатора за позитивные изменения в областном центре.

Северяне отметили, что результаты работы в рамках стратегического плана «На Севере – жить» впечатляют: в городе ремонтируются школы и детские сады, появляются новые общественные пространства, детские площадки и спортивные объекты.

«Мы видели презентацию нового плана «На Севере – жить» и остались под приятным впечатлением – региону уделяется очень много внимания во всех сферах. Хотим поблагодарить за активную работу, благодаря которой область меняется, становится более привлекательной по сравнению с другими регионами», – отметил северянин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона напомнил, что инвестиции, вложенные в развитие Мурманска, показывают положительную динамику. Однако есть вопросы, которые продолжают волновать северян. А значит, есть необходимость в их детальной проработка. Вопросы, жалобы и предложения граждан, озвученные на встрече с Андреем Чибисом, будут приняты в работу профильными ведомствами и муниципальной властью.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/