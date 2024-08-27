Губернатор Андрей Чибис ответил более чем на 50 вопросов жителей Первомайского округа города Мурманска

Благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, ремонт дворовых территорий: губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл встречу с жителями Первомайского округа города Мурманска и ответил более чем на 50 заданных вопросов.

Ранее встреча с жителями Первомайского округа состоялась в марте, после которой губернатор отметил, что в ближайшем времени северяне смогут озвучить свои вопросы вновь.

Перед этим глава региона посетил ряд социальных объектов, которые созданы или модернизированы в рамках стратегического плана «На Севере – жить», и отметил, что Мурманск заметно изменился. За последние годы в городе появилось много новых общественных пространств, строятся новые дома и образовательные учреждения, активно ремонтируются дороги и дворы.

«Благодарю всех, кто нашёл время и пришёл на встречу. Это говорит о том, что вам не безразлична судьба родного города. В этом году в Мурманске проводится рекордный объём ремонтных работ. Многие проекты уже реализованы в опережающем порядке. Например, на 335 дворовых территориях ведётся ямочный ремонт, также мы восстанавливаем дороги, подсвечиваем наружные фасады. Во время полярного дня рабочие полностью заменили уличное освещение. Кроме того, мы продолжаем закупать новый транспорт – автобусы и троллейбусы. Это – лишь малая часть работ, которые выполняются в рамках нашего плана», – сказал губернатор.

Мурманчане подтвердили, что изменения, которые произошли в областном центре, очень заметны. В частности, северянка отметила, что в городе активно обновляется спортивная инфраструктура, в том числе, стадион «Юность» на улице Героев Рыбачьего. Женщина попросила главу региона доработать вопрос, связанный с возможностью заниматься скандинавской ходьбой на территории стадиона. В настоящее время это не представляется возможным, потому что искусственное покрытие не предназначено для занятий этим видом спорта. Глава региона отметил, что стадион должен стать доступной территорией для всех горожан, и поручили главе администрации города Мурманска Юрию Сердечкину взять вопрос на контроль.

Ещё одна участница встречи поблагодарила Андрея Чибиса за возможность предложить и реализовать инициативу в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект». Женщина пришла на встречу вместе с другими представителями инициативной группы и подтвердила, что благодаря проекту город преображается, а местные жители – активно включаются в создание комфортных условий для жизни в Мурманске. Вместе с горожанами участникам проекта удалось поставить современную детскую площадку в район домов №№52-54 по улице Крупской.

Много вопросов касались управляющих организаций. Мурманчане сообщили главе региона, что работа некоторых управляющих компаний в городе оставляет желать лучше. Руководство УК неохотно идёт на контакт с жильцами домов, и горожане не всегда понимают, на что уходят средства, которыми они оплачивают капремонт в квитанциях. В частности, некоторые дома в Первомайском округе нуждаются в ремонте, уборке подъездов и замене окон.

Андрей Чибис обратился к представителям муниципальной власти с убедительной просьбой не только более внимательно отслеживать состояние жилищного фонда и работу УК, а также поддерживать диалог с горожанами, которые не понаслышке знают о реальных проблемах в своих домах.

Мама двоих детей, которые ходят в садик №18, поблагодарила главу региона за отличную площадку «Северная сказка», которая также стала победителем конкурса инициатив «На Севере – твой проект». Игровое пространство стало любимым местом для досуга, но дороги, которые ведут к площадке, нуждаются в срочном ремонте. Андрей Чибис подтвердил, что дорожный участок в этом районе не ремонтировался много лет, – региональное правительство вместе с администрацией города рассмотрит варианты решения данного вопроса.

В завершение встречи глава региона поблагодарил мурманчан за продуктивный диалог и отметил, что люди активно участвуют в программах, где могут проявить свою позицию, высказать мнение, отдать голос и т.д. Это значит, что такой формат взаимодействия северян с властью показывает свою эффективность.

«Региональные программы, которые дают людям возможность участвовать в жизни города, очень востребованы. Вы много рассказываете о проектах, которые были или будут реализованы. Искренне радует, что вы включаетесь в работу, не остаётесь в стороне и предлагаете для родного города лучшие решения. Мы продолжим реализацию этих проектов, чтобы у каждого мурманчина была возможность внести личный вклад в развитие города», – подытожил Андрей Чибис.

Вопросы, жалобы и предложения граждан, озвученные на встрече с Андреем Чибисом, приняты в работу профильными ведомствами и городской администрацией, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/