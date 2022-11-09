Губернатор Андрей Чибис ответил на вопросы молодёжи в рамках встречи с заполярными первокурсниками

В Мурманском областном драматическом театре вчера состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню первокурсника. Участие в торжестве принял губернатор Андрей Чибис.

Глава региона обратился к студентам-первокурсникам Мурманского арктического государственного университета и Мурманского государственного технического университета с приветственным словом.

«Студенчество – это рубеж между школьной и взрослой жизнью. Сегодня не только вы, но и все мы находимся на пороге очень сильных изменений. И нам повезло жить здесь, в столице Арктики, ведь Мурманская область – уникальная территория. Без ресурсов, которыми богат наш регион, не может работать не только российская, но и мировая промышленность. Арктика – это большие перспективы и широкие возможности. Вы сделали правильный выбор, когда поступили в мурманские высшие учебные заведения. К слову, в этом году впервые за долгие годы в наших вузах рекордное количество первокурсников. Это значит, что мы с вами на правильном пути. И я уверен, что при должном трудолюбии, активности и инициативности у вас всё получится. Живите ярко, стремитесь вперёд, мечтайте, не бойтесь перемен и никогда не сдавайтесь. С праздником!», – обратился к ребятам Андрей Чибис.

После чего губернатор ответил на вопросы студентов. Вопросы первокурсников касались разных аспектов жизни: возможности создания в Мурманске центра студенческих объединений, поиска работы по профессии, организации быта. Губернатор ответил на каждый из них и пообещал, что ключевые вопросы будут тщательно проработаны ректоратами университетов совместно с региональным правительством.

Как сообщает Министерство информационной политики, в ходе беседы глава региона рассказал о создании единого Арктического университета. Напомним, эта инициатива на этой неделе получила одобрение наблюдательного совета МГТУ. Ожидается, что процесс реорганизации завершится в 2023 году.

«Я считаю, что это решение – большая победа коллективов и учёных советов этих высших учебных заведений. Действительно, пришло время объединить усилия двух хороших, с большой историей вузов, сделав из них один из сильнейших Арктических университетов», – сказал он.

Новичков мурманских вузов с первых дней вовлекают в активную, а впоследствии и в трудовую жизнь региона. Для них с приветственным словом выступили представители крупных предприятий – «Норникеля», Мурманского морского торгового порта и АО «Апатит» и пообещали устроить для студентов ознакомительную экскурсию на свои предприятия.

Праздник продолжился КВН-игрой с участием команд из учебных заведений Мурманска.

Фото: https://gov-murman.ru