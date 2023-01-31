Губернатор Андрей Чибис озвучил приоритетные мероприятия на 2023 год в рамках стратегического плана «На Севере – жить»

Сегодня в Мурманске проходило заседание областного правительства под руководством губернатора Андрея Чибиса. В повестке ключевой вопрос – итоги реализации стратегического плана «На Севере – жить» за 2022 год и мероприятия на 2023 год.

«Хочу всем напомнить, что план «На Севере – жить» и реализация нацпроектов – это самые главные инструменты для работы нашего правительства и всех муниципалитетов. За план голосовали жители области. И все мероприятия, которые в него входят, обязаны исполняться. Оценка эффективности работы каждого ведомства напрямую зависит от реализации пунктов этой программы», – подчеркнул губернатор.

Подводя итоги прошлого года, глава региона отметил, что в 2022 году в 16 ключевых сферах, затрагивающих жизнь северян, реализовано 153 мероприятия. Особое внимание уделялось формированию комфортных условий. В 17 муниципалитетах в работе находились 875 объектов строительства, ремонта и благоустройства.

Также Андрей Чибис обозначил задачи на текущий год.

«В блоке «Экономика» нам необходимо продолжать работу над газификацией региона, усилить контроль и координацию над ходом строительства Мурманского транспортного узла, продолжить разработку месторождений по добыче лития, а также создание необходимой инфраструктуры для инвесторов на западном берегу Кольского залива», – отметил глава региона. Губернатор также указал на необходимость расширения географии сотрудничества. Особенно это касается наращивания взаимодействия с Республикой Беларусь.

«Мы уже договорились о строительстве терминала минеральных удобрений у нас и обсуждали целый ряд отраслей, где можем сотрудничать. Ключевая задача – реализовать намеченные планы», – сказал Андрей Чибис.

В блоке здравоохранения глава региона обозначил главными задачами – сокращение дефицита медработников и уменьшение времени записи к специалистам.

«С этого года у нас заработал ещё ряд мер для привлечения медработников. Нам необходимо постоянно мониторить эффективность принятых инструментов, чтобы корректировать их в случае необходимости. Кроме того, мы продолжаем работу по доступности медпомощи», – сообщил губернатор.

В этом году медицинские шаттлы начали курсировать ещё по пяти маршрутам: Ловозеро – Ревда – Оленегорск, Ловозеро – Ревда – Мурманск, Зареченск – Кандалакша, Алакуртти – Кандалакша, Умба – Кандалакша.

В общей сложности медицинские шаттлы работают уже по девяти направлениям. Также продолжится приобретение медоборудования. С учётом масштабной кампании по закупке медтехники в прошлом году, в этом приобретут еще более 100 единиц.

«На укрепление материально-технической базы в медучреждениях 11 муниципалитетов региона, направляем в этом году более 1,2 млрд рублей», – отметил Андрей Чибис.

В социальном блоке правительством региона планируется до 74,4% увеличить долю доступных объектов для маломобильных категорий граждан на социальных объектах, транспортной и инженерной инфраструктуре от общего количества таких объектов. Также в планах отремонтировать девять отделений центра поддержки семей мобилизованных и участников СВО.

«Кроме того, мы запускаем уникальный проект «СОПКИ.СЕМЬЯ». Это развитие инфраструктуры для семей, с культурно-просветительской средой и организацией «единой точки» приема семей. Первые три пространства откроют в ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск и Мурманске. Это прежде важно для семей, жен военнослужащих», – сказал глава региона.

В строительной отрасли среди приоритетных направлений глава региона выделил продолжение и развитие программы «Свой дом в Арктике», строительство домов в Мурманске, Умбе и Зеленоборском; улучшение жилищных условий для семей.

Важнейшая программа реновации ЗАТО будет продолжена.

«Мы приступим к строительству нового корпуса школы в Печенге, Дома Культуры в Алакуртти, бассейна в Североморске. Также установим более трёх десятков детских и игровых комплексов на территории ЗАТО и на территориях, где проживают военнослужащие и их семьи», – сказал губернатор.

Кроме того, глава региона обозначил планы в сфере образования: капремонт трёх школ региона и завершение капремонта школы №12 в Североморске, начало реализации строительства двух школ в Мурманске, создание современных мастерских в колледжах и ремонт в общежитиях. Главная цель, обозначенная губернатором в этой сфере, формирование необходимых условий для качественной профориентации.

В сфере ЖКХ планируется обновить до 100% контейнерного парка, подключить управляющие компании к системе мониторинга для контроля за их работой, привести подвалы и кровли многоквартирных домов в надлежащее состояние, а также усилить контроль за управляющими компаниями, чтобы ими были исполнены не менее чем 90% предписаний и предостережений. Также будет продолжена работа по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и других общественных пространств. На особом контроле реализация крупных проектов – «Минеральная набережная и сказочный лес» в Оленегорске, «Ковдорский магнит» и второй этап благоустройства Чистого ручья в Мурманске.

В сфере транспортной инфраструктуры отдельное внимание будет уделено цифровизации. Это касается внедрения системы безналичной оплаты на 100% и на нерегулируемые тарифы. Продолжится работа по цифровизации сервисов для пассажиров общественного транспорта, планируется на 100% обеспечить фото- и видеофиксацию в местах концентрации ДТП и потенциальных таких местах. В сфере культуры и спорта завершатся капремонты на ряде объектов, также в муниципалитетах продолжат открываться «СОПКИ.СПОРТ».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в заключение глава региона подробно остановился на теме безопасности.

В 2022 году благодаря оснащению спасателей современной техникой зарегистрировано на 13% пожаров меньше, чем в 2021 году. На 22% сократилось количество погибших в результате пожаров. А благодаря взаимодействию с МЧС России в текущем году запланирована поставка двух вертолетов МИ-8 для повышения безопасности.

«Одно из самых приоритетных направлений нашей работы с начала СВО – это поддержка мобилизованных и участников специальной военной операции. Мы в регулярном формате собираем потребности с командиров подразделений и от Северного флота, чтобы отправлять бойцам на передовую все необходимое: коптеры, броню, экипировку, обмундирование и многое другое. Важно, что отзываются многие северяне и в рамках партийного проекта «Север помогает». Благодарю всех, кто принимает участие, это очень ценно», – заключил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru