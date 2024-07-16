Губернатор Андрей Чибис озвучил ряд поручений по итогам выезда в Терский район

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис подвел итоги рабочего выезда в Терский район.

«В Терском районе в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить» качество жизни заметно улучшается. Это отмечают и сами жители. В Умбе отремонтирован Дом культуры, открыты «СОПКИ.СПОРТ», по современным технологиям отремонтирована поликлиника в Умбе. В Чапоме и Кашкаранцах установлены модульные библиотеки. В населённых пунктах района устанавливаются детские и спортивные комплексы, закуплены два автобуса для междугородних перевозок. Хочу поблагодарить всех, кто занимался вопросами расселения аварийного жилья. В рамках рабочей поездки я передал жителям ключи от квартир в новом доме. В школе Варзуги открыли «Точку роста», по программе «Арктическая школа» отремонтировали спортзал и кабинет информатики. К слову, музей этой школы занял третье место в стране по части цифровизации, хотя в школе учится всего 44 ребёнка. В Кузомени в этом году откроем фельдшерско-акушерский пункт», – отметил глава региона.

В ходе общения с Андреем Чибисом подняли ряд вопросов, которые требуют решения.

Так, жители Варзуги, Чаваньги и Кузомени жаловались на перебои с электричеством: населённые пункты растут, и очевидно, что потребность в электроэнергии также возрастает. Как пояснил заместитель губернатора Алексей Лыженков, два года назад в этих населённых пунктах был проведён аудит электросетевого хозяйства, приняты меры по улучшению качества электроснабжения. Часть работ на местах уже проделана. Вице-губернатор заверил, что на основании вопросов жителей будет сформирован ряд предложений для оперативного решения.

Также жителей отдалёнки волнует проблема медленного интернета. Заместитель губернатора – министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова сообщила, что решение этого вопроса идёт в связке с обеспечением электричеством. Необходимые предложения будут выработаны.

Заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев доложил о том, как решается вопрос с поставкой септика в жилое помещение ФАПа в Чапоме, а также с отсутствием возможности сделать рентген-снимок в поликлинике Умбы – люди вынуждены ездить на этой медицинской услугой в Кандалакшу. Дмитрий Панычев сообщил, что проблема с септиком будет решена в течение летнего периода, а жители смогут получать полноценные рентген-исследования с 1 августа.

Глава администрации Терского района Наталия Самойленко сообщила, что вопрос доставки топлива для собственных нужд в Чаваньгу и Чапому решён. Доставка будет осуществлена до 20 августа.

Жители Варзуги в беседе с губернатором посетовали, что у них отсутствует возможность переправиться на другой берег – предприниматель приостановил свою деятельность. Глава администрации Терского района Наталия Самойленко сообщила, что сейчас власти муниципалитета нашли возможность перевозить людей бесплатно, уже ведётся работа по подключению другого предпринимателям к оказанию транспортных услуг населению.

Жители Кузомени, к которым до приезда Андрея Чибиса не приезжал ни один губернатор, ратовали за создание музейной комнаты. Наталия Самойленко проинформировала, что данные работы включены в план на 2025 год.

Родители Умбы волновались, что их дети ныряют в море с необорудованных пирсов, и попросили сделать специализированное место для купания взрослых и детей. Наталия Самойленко проинформировала, что уже обследовано несколько мест на Малой Пирьей губе Белого моря, где будет выбрано подходящее, и руководство муниципального образования начнёт работу по оформлению и благоустройству данного участка.

Губернатор поручил также держать на особом контроле вопросы защиты от браконьерства биологических ресурсов, прежде всего, атлантического лосося. Министерство природных ресурсов совместно с Министерством региональной безопасности должны выработать набор дополнительных мер для предотвращения подобных правонарушений, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru