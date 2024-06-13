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Мурманская область. Арктика (16+)13.06.24 10:15

Губернатор Андрей Чибис передал администрации Кольского района новый общественный транспорт и коммунальную технику

Вчера, в День России, состоялась церемония передачи нового общественного транспорта и коммунальной техники администрации Кольского района. Ключи от новых автомобилей передал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В Кольском районе на линии общественного транспорта выйдут пять автобусов малого класса «ГАЗель Некст», также на улицах начнёт работу многофункциональная всесезонная машина УКМ-6500. Новая техника поступила в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

«С 2021 года мы планово обновляем общественный транспорт в Мурманской области. В этом году закупили 50 единиц транспортных средств, которые будут работать на линии в Мурманске, Кандалакшском и Кольском районах. Первая партия автобусов, из 27 планируемых для Кольского района, уже пришла. Она будет обслуживать несколько маршрутов. Задача – сделать так, чтобы в Мурманской области общественный транспорт был не старше пяти лет – по сути обновить его на 100%. В первую очередь, это безопасность и комфорт пассажиров. Данные «ГАЗели» оснащены дополнительной печкой, такая просьба звучала от жителей на одной из наших встреч. Обновление будет продолжаться», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в период 2021-2023 годов в регионе обновлено 233 единицы общественного транспорта: 55 троллейбусов и 178 автобусов.

В числе приоритетных задач правительства Мурманской области – обновление парка коммунальной техники.

Вакуумная подметально-уборочная машина УКМ-6500 с быстросъёмным оборудованием будет работать в Коле, Мурмашах, Молочном и в других поселениях района по заявкам от них.

Техника способна справиться с уборкой любой сложности. Летом машина используется для очистки городских дорог, автострад, площадей, а также очистки лотковых зон от пыли, песка, щебня, листьев и мусора. При смене оборудования, в зимний период машина способна производить очистку дорожных покрытий от свежевыпавшего снега (сгребание, подметание, удаление с проездов) и для распределения по поверхности дорог противоскользящих материалов и специальных реагентов.

В 2024 году в рамках плана «На Севере – жить» по поручению губернатора Андрея Чибиса для продолжения программы обновления парка коммунальной техники из областного бюджета выделено 155 млн рублей. В муниципалитеты региона поступят 10 современных коммунальных машин.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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