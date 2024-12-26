Губернатор Андрей Чибис передал муниципальным образовательным учреждениям региона 21 новый школьный автобус

Сегодня губернатор Андрей Чибис передал руководителям муниципалитетов Мурманской области ключи от 21 нового школьного автобуса. Транспорт поступит в образовательные учреждения Кандалакшского, Кольского, Терского, Ловозерского районов, Ковдорского округа, Мончегорска, Мурманска, Оленегорска, Полярных Зорь и Североморска.

«Комфорт, тепло, уют и безопасность наших детей – превыше всего. Школьники из муниципалитетов много ездят: кто-то – до образовательных учреждений, кто-то – на соревнования, на мероприятия. Всего за пять лет мы уже передали 99 автобусов. Здорово, что перед новым годом наши учреждения получат такой подарок. Техника отечественная, она опробована: достойная, добротная, прекрасно функционирует. Мы уже несколько лет эксплуатируем транспорт такого плана. Уверен, что автобусы будут служить надёжно, и дети будут довольны. Мы поддерживаем на достойном уровне состояние техники. Обновили также скорые, и общественный транспорт региона. Задача конечно, и далее будет решаться по мере необходимости», – отметил губернатор.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, все переданные сегодня автобусы – отечественного производства, в них от 15 до 32 мест для пассажиров. Транспорт отвечает современным требованиям Правил организованной перевозки группы детей автобусами, оборудованы тахографом, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, маячками желтого или оранжевого цвета.

Транспорт для образовательных учреждений приобретается за счет средств регионального и федерального бюджетов в том числе в рамках плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/