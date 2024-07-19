Губернатор Андрей Чибис передал новый пожарный автомобиль в ПЧ №20 Кольского района

Вчера в рамках рабочей поездки в Кольский район губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил пожарную часть №20 Кольского филиала ГПС Мурманской области ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области», встретился с личным составом и передал им ключи от новой пожарной автоцистерны на базе КАМАЗ-43502.

«Каждый раз выезжая на объект вы принимаете тяжёлые, непростые решения, чтобы войти в дым, огонь, в непрогнозируемые условия. И это действительно подвиг, для которого нужно большое мужество и профессионализм, не говоря уже о том, что физически это крайне тяжелая работа. Огромное спасибо за ваш труд и низкий поклон за службу. Крепкого здоровья, побольше ответственных жителей и поменьше возгораний. Ранее мы обсуждали, что обновлять технику необходимо. Для меня большая честь, что новая надежная машина теперь у вас есть», – отметил губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в Кольский филиал ГПС Управления входят 2 отдельных поста и 8 пожарных частей. Освободившаяся пожарная автоцистерна отправится на боевое дежурство в 28 пожарную часть по охране г.п. Туманный.

Фото: https://gov-murman.ru