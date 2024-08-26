Губернатор Андрей Чибис передал первым жильцам ключи от построенного дома на улице Бондарной в Мурманске

В Мурманске завершилось строительство современного четырёхэтажного дома на улице Бондарной, все квартиры в котором предназначены для переселения жителей аварийного фонда. Ключи первым новосёлам в торжественной обстановке передал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Очередной дом и ещё больше семей, которые получили жильё взамен аварийного. Мы видим эмоции людей, которые очень долго ждали этого, и это самое важное. В прошлом году в декабре мы запустили первый дом на улице Бредова в рамках программы расселения, а это уже второй. Сейчас также в высокой степени готовности дом на Успенского, строятся дома на Кирпичной, на Полярных Зорях и так далее. Мы активно строим жильё как для переселения людей из аварийных домов, так и для представления жилья детям-сиротам. Вчера мы запустили стройку на первом, по сути, микрорайоне со времён Советского Союза, где будет продаваться жильё, – «Кольские Огни» в Коле. Тема жилищного строительства набирает обороты и в части расселения, и в части жилья, которое будет продаваться на рынке, что, конечно, с учётом Арктической ипотеки, имеет сегодня крайне важное значение. Поэтому жильё – наш приоритет, и этим мы активно занимаемся», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Двухподъездный четырёхэтажный дом состоит из 32 квартир. Среди них есть однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные. На первом этаже имеются квартиры для маломобильных групп населения. Общая площадь составляет более 1900 квадратных метров. Важно отметить, что проектировщики учли суровый северный климат – фасад здания вентилируемый, с декоративной облицовкой из керамогранита. Балконы остеклены.

При строительстве использованы энергоэффективные материалы, выполнена установка приборов учёта потребления электроснабжения, тепло- и водоснабжения. Класс энергоэффективности здания – «высокий».

Во дворе выполнено благоустройство – есть детские, спортивные площадки, места для отдыха, а также парковки для автомобилей. Специалисты высадили несколько деревьев, кусты сирени, шиповника, кизильник и другие растения.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, строительство дома на Бондарной велось в рамках госпрограммы «Комфортное жильё и городская среда», являющейся частью нацпроекта «Жильё».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/