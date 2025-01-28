Губернатор Андрей Чибис передал региональному экспертно-криминалистическому центру УМВД аппаратно-программный комплекс для медицинских исследований и принял участие в расширенном заседании коллегии УМВД России по Мурманской области

Сегодня губернатор Андрей Чибис передал аппаратно-программный комплекс для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» для нужд экспертно-криминалистического центра УМВД и принял участие в расширенном заседании коллегии УМВД России по Мурманской области, где были подведены итоги оперативно-служебной деятельности правоохранительного ведомства за 2024 год.

Глава региона, обращаясь к присутствующим, отметил, что в условиях всё возрастающей борьбы за Арктику, возрастает и роль органов внутренних дел. В этой связи направления работы в части охраны общественного порядка, противодействия терроризму и экстремизму являются основополагающими.

«Мы находимся в стратегически важном регионе, который принципиально важен для развития всей Российской Арктики. И, конечно, в связи с этим крайне высок уровень рисков по провокациям, терроризму и раскачке внутри общества. Отмечу, что в прошедшем году в Мурманской области не допущено нарушений во время проведения массовых мероприятий. Безусловно, это совместная работа всех правоохранительных органов, но основа правопорядка лежит на ваших плечах», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона также поблагодарил руководство и сотрудников ведомства за эффективное взаимодействия регионального УМВД с правительством Мурманской области в сфере безопасности населения.

«Мы продолжим совместную профилактическую работу, в том числе в части IT-преступлений, понимая, что возможности преступников всё растут. Также продолжим расширять систему общественного видеонаблюдения. По итогам 2024 года мы видим, что динамика раскрываемости растёт – в прошлом году количество раскрытых преступлений с помощью камер видеонаблюдения увеличилось на 125%», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также глава региона обратился с предложением вместе поработать над системой фиксации нарушений правил парковки, а также быстрой эвакуации нарушивших правило транспортных средств.

«Самый быстрый способ отучить парковаться на газонах и в других неположенных местах – это быстрая эвакуация машины. Один раз человек потратит несколько часов и немало денег, чтобы забрать свою машину со штрафстоянки, и поверьте, в 95% случаев он больше никогда не будет парковаться на запрещающий знак», – уверен губернатор.

В ходе коллегии с подробным докладом об итогах оперативно – служебной деятельности регионального УМВД и предстоящих задачах выступил начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Алексей Веселовский. Также он поблагодарил правительство Мурманской области за оказываемую поддержку ведомства.

«В 2024 году оперативная обстановка на территории Мурманской области характеризовалась снижением числа зарегистрированных преступлений на 3,2%. Этому способствовала в том числе реализация областных и муниципальных программ, укрепление материальной и технической базы полиции. Отдельно отмечу, что уменьшилось число преступных деяний, совершённых в общественных местах и на улицах. Считаю, что на положительную динамику повлияли комплексные меры по профилактике правонарушений, а также поддержка со стороны правительства Мурманской области, в том числе в части укрепления материально-технической базы полиции, стимулирования граждан, оказывающих содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка», – сказал Алексей Веселовский.

Также, напомним, по поручению губернатора с февраля прошлого года была введена мера поддержки в отношении младшего начальствующего состава дежурных частей, сотрудников патрульно-постовой службы, изоляторов временного содержания, конвойной службы, ГИБДД, а также кинологов. Так, более 360 сотрудников полиции региона получают доплату к зарплате в сумме 10 тысяч рублей ежемесячно из регионального бюджета.

В мероприятии принял участие председатель областной Думы Сергей Дубовой. Подводя итоги заседания, он отметил:

— Важнейшим приоритетом, как для правоохранительных органов, так и для законодательной власти региона, является спокойствие и безопасность земляков, поэтому наши совместные усилия направлены на сохранение стабильной социально-экономической обстановки в Мурманской области. Среди важнейших направлений деятельности УВМД по-прежнему остаются задачи по борьбе с коррупцией, организованной преступностью, нарко- и киберпреступлениями. Серьёзную тревогу вызывает растущее количество преступлений с использованием сети Интернет, средств мобильной связи, банковских карт, компьютерной техники и программных средств, поэтому усиление профилактической работы является ключевой задачей в борьбе с подобными преступлениями. Для этого в развитие федерального законодательства в прошлом году областной Думой был принят региональный закон о профилактике правонарушений в Мурманской области, который охватывает все разрешенные к применению формы профилактического воздействия и устанавливает механизм их применения.

В рамках заседания состоялась церемония награждения. За существенный вклад в деятельность органов внутренних дел региона и высокий профессионализм Сергей Дубовой вручил Благодарственные письма Мурманской областной Думы сотрудникам силового ведомства.

Руководитель регионального УМВД вручил отличившимся работникам полиции ведомственные награды. Коллектив межмуниципального отдела МВД России по городу Оленегорску признан лучшим территориальном органом и удостоен Переходящего кубка Управления МВД России по Мурманской области. 2 и 3 места соответственно удостоены коллективы отделов по Апатитам и Полярным Зорям.

Также на мероприятии губернатор Андрей Чибис вручил кубки и Благодарственные письма победителям областного конкурса народных дружин. В номинации «Лучшая народная дружина Мурманской области» 1 место заняла «Народная дружина Витязь» из Мончегорска, 2 место – «Гражданский оплот» из Заозерска, 3 место – народная дружина правоохранительной направленности «Ветеран ГАИ – ГИБДД». Лучшим народным дружинником Мурманской области стал мурманчанин Андрей Овчинников.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/