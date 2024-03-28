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Мурманская область. Арктика (16+)28.03.24 12:30

Губернатор Андрей Чибис по поручению Президента РФ провёл личный приём граждан

Вчера в Мурманске губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента России Владимира Путина. Вопросы заявителей касались разных сфер: транспорт, благоустройство, социальное обеспечение, ЖКХ.

Многодетная мама из Мурманска попросила губернатора посодействовать в замене игрового оборудования и покрытия на детской площадке в районе памятника «Ждущая». 

«Место прекрасное, видовое. Вы правы, что площадки надо делать хорошие. Сделаем всё, чтобы за летний-осенний период было все приведено в порядок», – подчеркнул глава региона.

Ещё одна северянка – жительница Нового Плато – обратилась от лица инициативной группы с вопросом обустройства единственной в микрорайоне детской площадки, а также освещения двора.

«У нас очень много детей, молодых семей. В нынешнем состоянии площадка находится десятилетия, давно не отвечает современным требованиям безопасности и потребностям детей», – отметила она.

«Точно поддержим», – ответил Андрей Чибис.

Руководитель Минькинской коррекционной школы-интерната обратилась к главе региона с предложением по внесению изменений в законодательство в части нормы, определяющей состав многодетных семей.

«В школе-интернате обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья из многодетных семей, проживающих в разных муниципалитетах. При этом по закону об образовании они зачисляются на государственное обеспечение. В этом случае родители теряют право на получение удостоверения многодетной семьи: например, если в семье трое детей, и один из них обучается в нашем интернате. А это также возможность получения различных мер поддержки, гарантий. При этом ребёнок получает государственное обеспечение только в период обучения, а родители продолжают обеспечивать его в остальное время: на каникулах, на больничном, оплачивают проезд до учреждения, порой из отдалённых муниципалитетов», – рассказала северянка. 

Глава региона отметил, что вопрос по нормам, определяющим состав многодетных семей – справедливый, и вопрос будет рассмотрен с профильными специалистами.   

Также она поблагодарила губернатора за внимание к сфере образования и подчеркнула, что благодаря победе в конкурсном отборе программы «Арктическая школа» в учреждении будет обновлен ряд помещений и создан музей. Учреждение открыто для всех жителей населённого пункта: они посещают обновленный спортзал и клуб, а также ФАП на территории. Также школа-интернат проводит много совместных мероприятий с сельской библиотекой, отремонтированной в прошлом году, и местным домом культуры.  

Жительница Мурманска попросила главу региона посодействовать в проведении ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части по ул. Полярный Круг, а жительница посёлка Зеленоборский, которая не смогла приехать лично, передала просьбу о замене автобуса по маршруту №121 «Кандалакша-Зеленоборский» на транспортное средство с большим количеством посадочных мест. 

Глава региона ответил, что даст соответствующие поручения муниципальным властям, а также региональному Минтрансу.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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