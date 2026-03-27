Губернатор Андрей Чибис по поручению Президента Российской Федерации провел личный приём граждан

В конце текущей недели в Мурманске состоялся личный приём граждан, который провёл губернатор Андрей Чибис. Мероприятие организовано в соответствии с поручением Президента Российской Федерации. Глава региона рассмотрел обращения северян, касающиеся развития инфраструктуры, ремонта социальных объектов и увековечения памяти защитников Отечества.

Так, жительница Мончегорска Татьяна Абдулхаева обратилась с просьбой продолжить ремонт автодороги в посёлке Риж-Губа. В 2025 году в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!» там уже было отремонтировано почти 3,9 тысячи квадратных метров полотна. На оставшихся участках общей протяженностью 0,74 км запланированы работы на 2026 год.

Ещё одна жительница Мончегорска подняла вопрос о ремонте тротуара на улице Котульского. В прошлом году привели в порядок проезжую часть и заменили бордюры. Теперь предстоит обновить пешеходную зону от Ленинградской набережной до дома №54 на проспекте Металлургов. Протяженность участка — 0,47 км.

Мурманчанка обратилась к главе региона с просьбой отремонтировать кровлю здания детского сада №34 на проспекте Героев-североморцев. Учреждение посещает 545 детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В 2025 году здесь уже благоустроили прогулочную площадку, установили игровые элементы и освещение. Ремонт кровли запланирован на лето 2026 года.

Заявительница также поблагодарила главу региона за реализацию проекта «Арктическая школа» и программы «На Севере — твой проект», в рамках которых в детском саду были созданы современные условия для прогулок и занятий.

Библиотекарь из Мурманска обратила внимание на состояние памятного знака «В честь 40-летия Победы» в жилом районе Росляково. Монумент, установленный на площади у Дома культуры «Судоремонтник» в 1985 году на средства жителей, нуждается в обновлении. Несмотря на ремонт 2023 года требуется восстановление штукатурного слоя и устранение повреждений. Эти работы запланированы на весенне-летний период.

Председатель областной общественной организации «Участники боевых действий в Чечне» Николай Абрамов поднял вопрос об увековечении на Аллее памяти в Мурманске имен трёх земляков, удостоенных звания Героя Российской Федерации. Аллея, расположенная в сквере у театра Северного флота, была открыта в 2013 году при поддержке администрации города.

В настоящее время администрация Мурманска уже запланировала работы по нанесению имен героев и изображений медалей «Золотая Звезда» на гранитные плиты. Все поручения, данные в ходе личного приёма, находятся на контроле главы региона Андрея Чибиса.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/564542/#&gid=1&pid=3