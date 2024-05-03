Губернатор Андрей Чибис по просьбам северян поручил ввести дополнительные ограничения для розничной продажи алкогольной продукции
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил профильному ведомству разработать механизм для ограничения на территории региона розничной продажи алкогольной продукции в магазинах, расположенных в жилых домах.
Для таких субъектов торговли уже с 1 сентября 2024 года планируется ввести дополнительное ограничение – их площадь должна составлять не менее 250 квадратных метров. Это следует из законопроекта, который подготовили в областном в Министерстве развития Арктики и экономики. По словам авторов, это поможет приостановить открытие множество новых алкомаркетов в спальных районах.
«Принятие данного запрета связано с поступающими на постоянной основе обращениями граждан, возмущенными большим количеством магазинов, основной ассортимент которых составляет алкогольная продукция, в местах проживания граждан. Только к губернатору в социальных сетях с начала 2023 года поступило более 90 обращений от жителей, которые оценивают работу алкомаркетов в жилых домах негативно. Ограничительная мера направлена на снижение доступности алкогольной продукции в местах проживания граждан и воспрепятствование открытию новых аналогичных магазинов, реализующих алкогольную продукцию», – рассказала министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.
Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, магазинов, включённых в лицензию на розничную продажу алкогольной продукции до 1 сентября 2024 года, указанный запрет не коснётся. Лицензию можно будет продлить, но не более чем на пять лет.