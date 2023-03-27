Губернатор Андрей Чибис: победа на выборах – это начало большого и кропотливого труда

Сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Андрей Чибис поздравил с победой на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Кола – Олесю Ярмолич и Александра Смирнова.

Глава региона подчеркнул, что они ежедневно должны работать на благо жителей Колы, которые им доверились, чутко подходить к решению всех поступающих к ним вопросов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, оба депутата были выдвинуты партией «Единая Россия». За Олесю Ярмолич отдали голоса 70% пришедших на выборы, за Александра Смирнова – 72%.

«Я поздравляю коллег с уверенной победой. Для них начался период большого и кропотливого труда. И так должно быть для всех народных избранников. Я желаю депутатам успехов в работе на благо жителей Колы и прошу администрацию Кольского района плотно взаимодействовать с народными избранниками», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://vk.com/izbirkom51?z=photo-206140181_457239806%2Falbum-206140181_00%2Frev