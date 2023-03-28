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Мурманская область. Арктика (16+)28.03.23 19:30

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил депутата Госдумы РФ Игоря Ананских за высокую оценку и внимание к региону

Сегодня губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с депутатом Государственной Думы РФ, первым заместителем председателя комитета по энергетике Игорем Ананских. В ходе встречи депутат Госдумы дал высокую оценку изменениям в регионе.

«В очередной раз посетив Мурманскую область, хочу отметить положительные изменения в регионе, я вижу улучшение качества жизни. И я рад, что работа правительства Мурманской области нацелена на результат. Сегодня на базе филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» в Мурмашах я проводил выездное заседание экспертного совета при комитете Государственной Думы РФ по энергетике, на котором были затронуты актуальные вопросы импортозамещения в сфере энергетики. На заседание приехали компании со всей страны – из Калининграда и юга России, Кузбасса и так далее. Компании проявляют большой интерес к инновациям, которые внедрены на предприятиях энергетики Мурманской области. Для всех нас основная задача сейчас – как можно быстрее снизить зависимость от зарубежных технологий и перейти на отечественную продукцию. Надеюсь, что в скором будущем современные и отечественные технологии будут воплощены в жизнь в отрасль ЖКХ и энергетики на всей территории региона», – отметил Игорь Ананских.

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил депутата Госдумы РФ за высокую оценку и внимание к региону.

«Только что закончилось заседание регионального правительства, на котором мы подводили итоги реализации национальных проектов в Мурманской области в 2022 году. Что отрадно, несмотря на короткий строительный и дорожный период, средний показатель реализации нацпроектов у нас выше, чем по всей стране – 97,78%. Тему импортозамещения на объектах топливно-энергетического комплекса в регионе мы начали обсуждать уже в начале лета прошлого года. И, несмотря на все санкционные ограничения, нам удаётся модернизировать эту сферу, а самое главное, что наши энергетики и коммунальщики успевают это сделать за три летних месяца – тогда, когда нет отопительного периода. Отмечу, что с каждым годом количество инцидентов на сетях отрасли энергетики и ЖКХ снижается», – прокомментировал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе встречи стороны также затронули тему экологии, в том числе очистку промышленных и сточных вод, очистку воздуха от работы ТЭЦ, российское инновационное оборудование для энергетики для города и промышленных предприятий, инновации для распределенной энергетики, цифровизацию для промышленных предприятий, в том числе создание цифровых двойников для генерирующих компаний.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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