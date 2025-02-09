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Мурманская область. Арктика (16+)09.02.25 09:45

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» за вклад в обеспечение обороноспособности России

Вчера в ходе рабочей поездки в Североморск глава Мурманской области Андрей Чибис вместе с командующим Северным флотом Константином Кабанцовым посетили фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Губернатор поздравил экипаж фрегата с успешным выполнением боевых задач в водах Западной Атлантики и Средиземного моря, а также поблагодарил за вклад в обеспечение обороноспособности нашего государства.

«Работать и служить рядом с вами – большая честь и большая ответственность. Мы гордимся тем, что боевые корабли Северного флота демонстрируют всему миру флаг и боевую мощь Российской Федерации, готовность выполнить любую задачу по защите своей Родины. Ваш поход перед носом американцев был выполнен чётко, в очередной раз наглядно показав возможности России. Желаю успехов в дальнейшей службе», – сказал Андрей Чибис и вручил морякам Благодарственные письма и Благодарности губернатора Мурманской области.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» вернулся в родную гавань в конце декабря 2024 года.

Дальний поход фрегата продолжался 226 суток. Было пройдено более 30 тысяч морских миль, два океана, семь морей, пять проливов.

Впервые корабль Северного флота с гиперзвуковым оружием на борту выполнял задачи в водах Западной Атлантики и Мирового океана, осуществил заход в Гавану и ряд портов дружественных стран. Венцом похода стало участие совместно с фрегатом «Адмирал Головко» в учении группировки Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России в Средиземном море, в ходе которого совместно экипажи фрегатов успешно применили гиперзвуковые ракеты «Циркон» по морской мишени.

Поход был выполнен в сложной и напряжённой военно-политической обстановке, когда наше государство продолжает решать задачи специальной военной операции, в условиях нарастающего противостояния со странами Запада.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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