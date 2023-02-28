Губернатор Андрей Чибис поблагодарил экстренные службы за оперативную помощь пострадавшим вертолёта Ми-8

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил экстренные службы Мурманской области за оперативную помощь пострадавшим вертолёта Ми-8, который совершил сегодня жёсткую посадку в районе села Ловозеро.

«Пассажиры и члены экипажа эвакуированы с места жёсткой посадки. Им оказывается необходимая медицинская помощь. По словам медиков, угрозы для жизни нет. Спасибо за оперативные действия всем нашим экстренным службам», – прокомментировал глава региона и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, рейсовый вертолёт Ми-8, следовавший рейсом село Краснощелье — село Ловозеро, совершил сегодня жёсткую посадку. На борту находились 9 человек, из которых трое – члены экипажа.

К ним были направлены бригады скорой помощи, спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

Фото: https://gov-murman.ru