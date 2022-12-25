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Мурманская область. Арктика (16+)25.12.22 10:00

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил Героя России Михаила Попова за службу

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично поблагодарил Героя России Михаила Попова за службу. Встреча, на которой также присутствовала семья майора, состоялась вчера в региональном правительстве.

«Для меня большая честь встретиться с вашей семьей. Муж ваш, Анастасия, настоящий мужчина, которым гордится вся страна, вся Мурманская область. Спасибо вам, Михаил, от каждого из нас!», – сказал при встрече губернатор.

Михаил Попов отметил, что по возвращении в регион к нему приковано внимание многих, звание Героя Российской Федерации – это определённая ответственность. Также подчеркнул, что награды достойны все подчиненные, которые были с ним в самый тяжелый момент, были рядом, помогали и выполняли одну боевую задачу. Кроме того, Михаил Александрович поделился тем, что был очень удивлён новости о присвоении его имени родной школе.

«Я очень сильно удивился, когда мне сообщили такую новость. Большое спасибо учителям и родителям, преподавателям военного училища, потому что каждый из них вложил в меня, считаю, частичку себя, своих знаний», – сказал Михаил Попов.

Напомним, в День героев Отечества, 9 декабря, имя Героя России Михаила Сергеевича Попова присвоено Печенгской школе №5.

Супруга, Анастасия Попова, рассказала, что встреча дома была очень волнительной и долгожданной, потому что в прошлый раз виделись на вручении награды в августе.

«Ждать дома непросто, но я думаю, там на службе мужу намного тяжелее. Поэтому не унываю. Хорошо, что Новый год мы встретим вместе», – рассказала супруга военного.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе боев в зоне проведения специальной военной операции подразделением капитана Попова уничтожены более 150 человек личного состава ВСУ и наёмников, 2 танка и 4 миномёта противника, а также не допущено своих потерь.

Указом Президента Российской Федерации от 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, майору Попову Михаилу Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда».

Награда была вручена 10 августа 2022 года в Москве в Национальном центре управления обороной Российской Федерации министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу.

Михаил Попов в том числе имеет другие государственные награды – медаль Суворова и медаль Жукова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

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