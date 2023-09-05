Губернатор Андрей Чибис поблагодарил главу Кольского района Андрея Малхасяна за помощь в налаживании мирной жизни в Приморском районе Запорожской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с главой Кольского района Андреем Малхасяном, в ходе которой вручил ему Почётную грамоту за активное участие в проведении особо значимых мероприятий и оказание содействия военно-гражданской администрации Приморского района Запорожской области в развитии и восстановлении инфраструктуры подшефной территории.

«Спасибо за согласие поехать в Приморский район. У вас настрой государственный: прежде всего общественные интересы, а после – личные. Это особо ценно и дорогого стоит. Результаты, которые мы сейчас видим, свидетельствуют о том, что все задачи, которые были поставлены, выполнены вами чётко и достойно», – сказал Андрей Чибис.

Напомним, в мае этого года между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области было заключено соглашение о сотрудничестве. По поручению губернатора Андрей Малхасян работал в Приморском районе в качестве официального представителя Кольского Заполярья.

Во время командировки вместе с коллегами решал различные вопросы подшефного района. Андрей Малхасян отметил, что инфраструктура Приморского района находилась в состоянии, требующем особого внимания. Одним из важных направлений работы правительства Мурманской области стала подготовка учреждений подшефной территории к осенне-зимнему периоду. В настоящее время на завершающем этапе находится монтаж двух газовых котельных, которые будут обеспечивать теплом дома приморцев. Кроме того, в библиотеки района доставлены книги на русском языке, в учреждения культуры и образования передана компьютерная техника, а юные спортсмены Приморска получили форму и инвентарь.

«Андрей Владимирович, спасибо вам и от меня лично и от жителей Приморского района за особое внимание к подшефной территории, за принятые решения по выделению дополнительных средств для подготовки котельных школ и детских садов к отопительному периоду. Когда мы передавали форму и инвентарь, компьютерную технику – все приморцы выражали искреннюю благодарность», – сказал губернатору Андрей Малхасян.

Фото: https://gov-murman.ru