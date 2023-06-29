Губернатор Андрей Чибис поблагодарил главу регионального парламента Сергея Дубового за совместную работу

В рамках рабочей встречи вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил председателя областной Думы Сергея Дубового за совместную работу.

«Спасибо за то, что гарантированно рассматриваете все законопроекты и детально прорабатываете инициативы, которые вносятся в областную думу региональным правительством. Между нами выстроено по-настоящему конструктивное взаимодействие. Спасибо вам за чёткую организацию работы и проактивность», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор также отметил, что, помимо законотворческой работы, глава регионального парламента активно взаимодействует в своём избирательном округе, общается с людьми в муниципалитетах.

В свою очередь Сергей Дубовой отметил высокий уровень подготовки законодательных инициатив региональным правительством.

«Мурманская область – это наш единый большой избирательный округ. И конечно, мы стремимся быть на связи с жителями, и по всем обращениям – помогать. Я благодарю вашу команду. С января по июнь мы рассмотрели и приняли 60 законопроектов, порядка 50 из них внесено именно главой региона. Хочу отметить высокое качество подготовки документов, формулировок. Профильные министерства и комитеты тщательно их прорабатывают в пределах своей компетенции. Почти все законопроекты оперативно рассмотрены на заседаниях Думы и почти единогласно приняты. Кроме того, в процессе подготовки проектов законов также проводится множество совещаний, каждая инициатива готовится во взаимодействии с нами. Спасибо за слаженную, активную работу», – отметил Сергей Дубовой.

Фото: https://gov-murman.ru