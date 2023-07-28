Губернатор Андрей Чибис поблагодарил главу сельского поселения Алакуртти Александра Самарина за налаживание мирной жизни в Приморском районе Запорожской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с главой Алакуртти Кандалакшского района Александром Самариным, в ходе которой вручил ему Почётную грамоту за существенный вклад в социально экономическое развитие муниципалитета, активное участие в проведении особо значимых мероприятий и оказание содействия военно-гражданской администрации Приморского района Запорожской области в развитии и восстановлении инфраструктуры подшефной территории.

«Скорость выполнения задач, которые вы реализовали в своей первой командировке, безусловно, заслуживают уважения и благодарности. Очень здорово, что руководитель небольшого, но очень важного населённого пункта нашей области – Алакуртти, очень эффективно решает задачи, которые поставил нам президент по налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях», – сказал Андрей Чибис.

Напомним, в мае этого года между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района Мурманской области было заключено соглашение о сотрудничестве. По поручению губернатора Андрея Чибиса Александр Самарин два месяца работал в Приморском районе Запорожской области в качестве официального представителя Кольского Заполярья. Во время командировки вместе с коллегами решал различные вопросы подшефного района – от подготовки к отопительному сезону до оказания мер социальной поддержки. За это время Приморск был обеспечен бесперебойным водоснабжением – там восстановлено 8 неработающих ранее скважин. Также в городе начался ремонт МФЦ, кровли в трех школах района, проведено обследование дорог.

«Огромное спасибо за оказанное доверие. Опыт, который я получил, работая в Приморске Запорожской области – бесценен. За время нахождения там все поставленные вами задачи выполнены», – сказал губернатору Александр Самарин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе встречи Александр Самарин обратился к главе региона Андрею Чибису с просьбой поддержать ремонт аварийной кровли многоквартирного дома в Алакуртти на улице Кузнецова, 18. Он сообщил, что вопрос был проработан с региональным Минстроем и заместителем губернатора Мурманской области Алексеем Лыженковым.

Глава региона просьбу Александра Самарина поддержал, отметив, что под его руководством Алакуртти заметно преображается.

«Мы знаем, что когда выделяем дополнительные ресурсы на этот населённый пункт, что всё будет реализовано. Не так давно мы вместе с командующим Северным флотом были там и своими глазами оценили «было-стало». Ещё раз говорю спасибо за то, как вы относитесь к вверенной территории, это очень важно», – подчеркнул глава региона в завершении встречи.

Фото: https://gov-murman.ru