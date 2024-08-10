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Мурманская область. Арктика (16+)10.08.24 13:00

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области

9 августа в Мурманске министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис провели рабочее совещание по развитию энергосистемы региона. Участие в совещании приняли руководители крупнейших энергетических предприятий: Кольской АЭС концерна «Росэнергоатом», АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада, ПАО «Россети».   

Открывая совещание, Сергей Цивилев предложил обсудить имеющиеся, строящиеся и потенциальные объекты.  

«Напомню, Президент России поддержал инициативу Андрея Владимировича о газификации Мурманской области, и я приехал сюда уже для детализации этого поручения. Газификации – быть! Мы сейчас активно обсуждаем все детали этого большого проекта, но важно, чтобы он был синхронизирован с электрификацией. Для этого нужно всем вместе обсудить сценарий развития дополнительной электрификации производства», – сообщил министр.   

Сергей Цивилев отметил, что на сегодняшний день в Мурманской области избыток электроэнергии, но при уже принятом решении по газификации возникнут новые производства, при запуске которых электричество станет дефицитом.   

«Мы должны с вами сейчас синхронизировать эту работу, чтобы Мурманская область при запуске этих проектов не ощутила, что электрификация является сдерживающим фактором для развития», – подчеркнул Сергей Цивилев.  

Андрей Чибис подчеркнул, что Мурманская область активно развивается: здесь реализуются масштабные и стратегически важные для страны проекты.  

«Действительно, объём профицита сейчас серьезный: газификация и проект СПГ проект забирают эту мощность. С учётом решений, которые поддержаны президентом по развитию наших агломераций в рамках мастер-планов, которые мы подготовили, – это набор социальных и промышленных проектов, которые, конечно, требуют увеличения мощности. Также необходимо повышение надёжности электросети. Всем нам нужно обсудить проекты решений», – подчеркнул губернатор и поблагодарил Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, говоря об итогах дня, Сергей Цивилев отметил, что на двух совещаниях сегодня обсудили проекты, которые кардинально повлияют на развитие Мурманской области.

«На совещании по газификации переговоры были непростыми, но мы нашли решение, как дальше развивать проект. По электроэнергетике – очень важно, чтобы она строилась с упреждением, и была как можно дешевле и для жителей, и для предприятий промышленности. Поэтому одна из главных задач – построить такую оптимальную схему, чтобы она дала толчок развитию промышленности в Мурманске и была очень доступной», – уточнил Сергей Цивилев. 

«Мы ещё раз внимательно прошлись по тому, сколько нужно мощности чтобы промышленные проекты, и проект по сжиженному природному газу были реализованы. Весь набор решений по итогам этого обсуждения нам понятен. Часть все взяли как дополнительное домашнее задание, но важно, что все участники одинаково понимают эту задачу», – подвел итоги работы Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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