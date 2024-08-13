Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области

12 августа на совещании в региональном правительстве губернатор Андрей Чибис подвёл итоги рабочего визита министра энергетики РФ Сергея Цивилева в Мурманскую область.

«В пятницу в Мурманской области работал министр энергетики России Сергей Цивилев. Все мероприятия, которые проходили с участием руководителя федерального министерства, касались темы развития Кольской энергосистемы. В связи с ростом числа инвестиционных проектов требуется рост мощности и надёжности энергоснабжения», – отметил Андрей Чибис.

В рамках рабочего визита Сергея Цивилева прошли два важнейших совещания, одно из которых было посвящено ходу реализации программы по газификации Мурманской области. Данный вопрос находится на личном контроле у Президента России Владимира Путина.

Газификация, как отметил Сергей Цивилев, – это толчок для развития экономики страны. Многие заводы будут работать на реализацию этого проекта и будут обеспечены работой минимум на 50 лет.

«Речь на совещании также шла о комплексной модернизации ТЭЦ и котельных для ухода от мазута. Для нас это сегодня ключевая задача. Ведь на дотации для закупки мазута и проведение длительного отопительного сезона только из регионального бюджета мы тратим порядка 10 млрд рублей в год», – подчеркнул глава региона.

Также Андрей Чибис отметил, что озвученные вопросы будут незамедлительно взяты в работу региональным правительством.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/