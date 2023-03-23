Губернатор Андрей Чибис поблагодарил митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана за внимание к семьям участников специальной военной операции

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с митрополитом Мурманским и Мончегорским Митрофаном. Глава региона поблагодарил Владыку за проводимую работу по оказанию поддержки семьям северян, которые принимают участие в специальной военной операции.

«Выражаю искреннюю признательность за взаимодействие, активное участие в жизни региона, а также внимание православной церкви к социальному самочувствию наших жителей. Особенно это важно сейчас, во время проведения специальной военной операции. Северяне мужественно защищают Родину. Здесь, дома, их ждут семьи, которым нужна поддержка. Ценности, которые вы несете, сейчас для них очень важны», – сказал, открывая встречу, Андрей Чибис.

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан отметил, что у Мурманской епархии и регионального правительства выстроены доверительные и конструктивные взаимоотношения.

«Наши встречи всегда несут практический результат: все вопросы, которые мы выносили на повестку дня – нашли своё решение. Это очень важно, и мы это ценим. Сейчас наше сердце скорбит о специальной военной операции. Наши священники также находятся там, молятся о мире», – сказал Владыка Митрофан.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия. В том числе – строительство в регионе объектов религиозного значения.

Так, строительство духовно-спортивного центра при храме Спаса-на-Водах идёт по графику. Напомним, центр будет состоять из храма и здания со спортивными залами: тренажерным, для занятий единоборствами, боксом, настольным теннисом. Преображенский духовно-спортивный центр станет первым подобным учреждением в России, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru