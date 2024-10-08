Губернатор Андрей Чибис поблагодарил Ольгу Кузнецову за длительную и эффективную работу в правительстве Мурманской области

Вчера губернатор Андрей Чибис поблагодарил Ольгу Кузнецову, которая занимала пост заместителя губернатора с 2018 года, за длительную и эффективную работу, направленную на социально-экономическое развитие Мурманской области.

«Искреннее, огромное спасибо от меня лично, нашей команды и всей Мурманской области за плодотворную работу, результаты которой действительно впечатляют. Так, благодаря вашим усилиям экономика региона уверенно преодолела ковидные времена, в части привлечения инвестиций и увеличения валового регионального продукта регион остаётся на лидирующих позициях по стране, сейчас мы уверенно справляемся с санкционным давлением. От всей души желаю вам дальнейших профессиональных успехов и трудовых побед!», – сказал Андрей Чибис.

Ольга Кузнецова выразила благодарность главе региона за доверие, оказанное на сложном, но интересном направлении.

«Для меня было честью работать над улучшением инвестиционного климата, а также реализацией важнейших для Кольского Заполярья и всей страны проектов. Благодаря тому, что удалось реализовать в рамках стратегического плана «На Севере – жить» в минувшие пять лет, и тому, что заложено на ближайшую пятилетку, для Мурманской области открываются новые перспективы и возможности. Мы уже сейчас занимаем лидирующие позиции в экономике России, и задачи, которые вы ставите перед своей командой, действительно дают мощное развитие нашему региону, который, на мой взгляд, в нынешнее время является одним из самых перспективных в стране», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Ольга Кузнецова проработала в правительстве Мурманской области 18 лет. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, ответственность и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области Андрей Чибис наградил Ольгу Кузнецову Почётной грамотой губернатора Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/