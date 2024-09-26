Губернатор Андрей Чибис поблагодарил полпреда Президента России в СЗФО за помощь и поддержку, оказываемую Мурманской области

25 сентября состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

«Хочу поблагодарить вас за поддержку инициатив, которые мы реализовываем, за помощь, которая требуется в тех или иных сложных моментах. На основе предложений жителей региона мы подготовили план «На Севере – жить» на следующую пятилетку, и в конце августа широко представили его населению. Главная цель плана - конечно, обеспечить и сохранить прирост жителей Мурманской области за счет привлечения кадров из других регионов, повышения рождаемости, увеличения доходов людей и бюджета», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона сообщил, что для достижения этих целей разработан комплекс мероприятий, связанных с набором конкретных экономических проектов, которые региональное правительство реализует по решению Президента России, - это всё, что касается благоустройства городов и посёлков, улучшения качества жизни и, конечно, экономики, создания рабочих мест, увеличения доходов людей в рамках национальных целей, которые обозначил Владимир Путин.

«Верные шаги для решения задач нацпроекта «Демография» вы уже сделали, – впервые количество людей, которые хотят переехать чтобы жить и работать в Мурманской области, превысило внутренний миграционный отток. Сейчас вам необходимо закрепить и усилить эти результаты, чтобы Мурманская область продолжила динамично развиваться, в первую очередь, в социально-экономическом плане», – отметил Александр Гуцан.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках рабочего визита Александр Гуцан и Андрей Чибис посетили среднюю школу посёлка Молочный, где выполнен капремонт в рамках федеральной президентской программы по модернизации школьных систем образования, а также терминал «Ударник» в посёлке Минькино, который является резидентом преференциального режима ТОР «Столица Арктики», инвестиционный проект которого по созданию холодильного комплекса и судоремонтного предприятия станет драйвером в развитии Северного морского пути.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/