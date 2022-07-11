Губернатор Андрей Чибис напомнил северянам о необходимости ревакцинации от коронавирусаВ Мурманской области – пожароопасный сезон
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)11.07.22 14:00

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил портовиков за участие в создании «Контейнер-холла»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске открылась выставка работ участников II международного арктического фестиваля урбан-арта «Рост 2022», который проходит в Мурманске с 1 по 20 июля. Экспозиция расположена в новом современном пространстве «Контейнер-холл». АО «Мурманский морской торговый порт» выступил партнёром в его создании. В рамках посещения выставки губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил благодарственные письма всем, кто принял активное участие в этой работе.

«Это здорово, что у нас в городе появилось уникальное пространство – «Контейнер-холл». Важно, что здесь кипит жизнь, что мы видим здесь молодых ребят из разных районов города. Всем, кто помогал, коллегам, партнерам, организаторам – спасибо! И за проект «Рост», и за уникальный «Контейнер-холл», – подчеркнул Андрей Чибис.

В ходе мероприятия исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов отметил, что компания ежегодно принимает участие в реализации различных проектов, направленных на формирование современной, комфортной городской среды Мурманска.

«Участие в создании пространства «Контейнер-холл» – это часть большой работы. И уже сегодня мы видим, что благодаря созданному при поддержке нашего предприятия пространству в Мурманске появилось еще одно интересное место, где молодежь может проявить и реализовать себя», – сказал Алексей Рыкованов.

Как отмечают организаторы, цель фестиваля урбан-арта – дать импульс для развития и преобразования городских пространств. В этом году 18 приглашенных художников создают 16 монументальных росписей фасадов – муралов. Это уже второй фестиваль урбан-арта в Мурманске, в ходе первого мероприятия прошлым летом в Росте на фасадах зданий появилось 15 муралов. В этом году организаторы фестиваля проводят экскурсии по ним для жителей и гостей города. Выставка «Код улиц» будет открыта для всех желающих в пространстве «Контейнер-холл» на улице Генералова, 22 до 20 июля.

 

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249286%2Fwall-149919532_2620

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире21:00«Детки напрокат». Художественный фильм (12+)22:30«Горский обед в Домбае». Документальный фильм (12+)23:00«Брак по завещанию 3. Танцы на углях». Художественный сериал, 6 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)Сколько денег не хватает трудящимся в СЗФО? Кто реже всего сталкивается с нехваткой зарплаты? Ответ знает hh.ru-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 4 копейки, евро снижается на 24 копейки-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области началась подготовка к фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2022-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С сентября обмениваться документами с работодателем можно будет на портале «Госуслуги»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика