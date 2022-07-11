Губернатор Андрей Чибис поблагодарил портовиков за участие в создании «Контейнер-холла»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске открылась выставка работ участников II международного арктического фестиваля урбан-арта «Рост 2022», который проходит в Мурманске с 1 по 20 июля. Экспозиция расположена в новом современном пространстве «Контейнер-холл». АО «Мурманский морской торговый порт» выступил партнёром в его создании. В рамках посещения выставки губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил благодарственные письма всем, кто принял активное участие в этой работе.

«Это здорово, что у нас в городе появилось уникальное пространство – «Контейнер-холл». Важно, что здесь кипит жизнь, что мы видим здесь молодых ребят из разных районов города. Всем, кто помогал, коллегам, партнерам, организаторам – спасибо! И за проект «Рост», и за уникальный «Контейнер-холл», – подчеркнул Андрей Чибис.

В ходе мероприятия исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов отметил, что компания ежегодно принимает участие в реализации различных проектов, направленных на формирование современной, комфортной городской среды Мурманска.

«Участие в создании пространства «Контейнер-холл» – это часть большой работы. И уже сегодня мы видим, что благодаря созданному при поддержке нашего предприятия пространству в Мурманске появилось еще одно интересное место, где молодежь может проявить и реализовать себя», – сказал Алексей Рыкованов.

Как отмечают организаторы, цель фестиваля урбан-арта – дать импульс для развития и преобразования городских пространств. В этом году 18 приглашенных художников создают 16 монументальных росписей фасадов – муралов. Это уже второй фестиваль урбан-арта в Мурманске, в ходе первого мероприятия прошлым летом в Росте на фасадах зданий появилось 15 муралов. В этом году организаторы фестиваля проводят экскурсии по ним для жителей и гостей города. Выставка «Код улиц» будет открыта для всех желающих в пространстве «Контейнер-холл» на улице Генералова, 22 до 20 июля.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249286%2Fwall-149919532_2620