Губернатор Андрей Чибис поблагодарил правоохранительные органы за обеспечение безопасности в майские праздники

Сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что длительные майские праздничные дни в регионе прошли без каких-либо серьёзных сбоев, и поблагодарил управленческую команду за оперативное и достойное решение возникающих вопросов, а также всех сотрудников, задействованных в обеспечении порядка и безопасности жителей региона.

«На прошлой неделе мы отметили священный для всех нас праздник – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия прошли по всей области на достойном уровне. Я хочу выразить искреннюю благодарность всем организаторам и правоохранительным органам, которые обеспечили безопасность и порядок во время празднования, что свидетельствует о чёткой, слаженной работе», – сказал Андрей Чибис.

Особое внимание было уделено акции «Бессмертный полк», которая вновь объединила десятки тысяч людей.

«Количество участников «Бессмертного полка» в целом по области – 52 тысячи человек. Это беспрецедентное, рекордное количество людей, которые прошли с плакатами своих родных, которые завоевали нам Победу. Из них – более 20 тысяч участников в самом городе-герои Мурманске», – сказал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/