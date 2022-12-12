В Мурманской области отмечается снижение численности пенсионеров и увеличение выбытия работниковАндрей Чибис поздравил северян с Днём Конституции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.12.22 16:30

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил северян за активное участие в акциях «Коробка храбрости», «Новогоднее чудо» и «Север помогает»

Сегодня в ходе оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Мурманской области поблагодарил северян за активное участие в благотворительных акциях.

«В рамках акции «Коробка храбрости», которую организовывает «Единая Россия», собрано 8 тысяч подарков для маленьких пациентов, которые проходят лечение в медучреждениях Мурманской области. Подарки начали передавать в больницы, чтобы дети могли выбрать себе то, что поддержит их во время лечения. По запросам северян, которые продолжают нести игрушки и детские наборы для детей, принято решение продлить эту акцию до 17 декабря», – сказал глава региона.

Кроме того, губернатор напомнил о проведении в Мурманске традиционной благотворительной акции «Новогоднее чудо» от Единого волонтёрского центра, в ходе которой каждый неравнодушный северянин сможет исполнить новогодние желания детей из социальных учреждений Мурманской области.

«Волонтёры установили ёлки с открытками, в которых написаны мечты ребят из центров социальной помощи, в ТРЦ «Плазма», универмаге «Волна», фитнес-центре «X-Fit», Центре управления регионом и здании правительства Мурманской области. Также ёлка с желаниями была установлена в Ледовом дворце в субботу на празднике для волонтёров «Сила Севера – в людях!». Я и мои коллеги взяли на себя обязательства по исполнению желаний детей», – сказал Андрей Чибис и напомнил, что в прошлом году неравнодушные северяне приобрели почти 500 новогодних сюрпризов для ребят из всех социальных учреждений Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, отдельно губернатор отметил волонтёров Кольского Заполярья.

«Встречался с ними в субботу на мероприятии, посвящённому Дню добровольчества. Ребята очень мотивированные, инициативные и отзывчивые, которые пылают энергией и самоотдачей, и заряжают этим всех вокруг. На праздник собралось около двух тысяч волонтёров со всех общественных организаций области. И ещё раз хочу сказать всем огромное спасибо за вашу позицию и за помощь всем тем, кто в этом нуждается. Мы верим в вас и видим, что будущее нашей области и нашей страны в надёжных руках», – подчеркнул глава региона.

Также губернатор поблагодарил волонтёров, жителей региона и предпринимателей за постоянную поддержку северян, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции.

«На сегодняшний день собрано более 60 тонн вещей и продуктов в рамках акции «Север помогает», которые отправляем вместе с Северным флотом напрямую бойцам. Спасибо всем, кто участвует, – ваша моральная поддержка имеет огромное значение, а ваша помощь просто бесценна», – сказал Андрей Чибис.

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13121-v-murmanskoy-oblasti-prodolzhaetsya-akciya-korobka-hrabrosti/page,5/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО выгорают на работе из-за невнимательности начальства, низкой зарплаты и плохих отношений в коллективе
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Валентин Петров
11.12.22 17:01
13- ым художником, принявшим участие в создании эконом, стал Валентин Петров, творческий псевдоним #VALCHENTO.))
Комментарий к новости:В рамках Всероссийского общественного проекта «Чистая Арктика» в Мурманске появился уникальный арт-объект
Твой брат с запада
09.12.22 16:24
Я обычный финн средних лет и люблю русских. У меня есть друзья русского происхождения и некоторые из моих родственников наполовину русские.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
Алексей Казанов
08.12.22 09:40
Эта новость прямо «луч света в тёмном царстве», спасибо.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Отсрочка пенсии: чем выгодно профессиональное долголетие-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 43 копейки, доллар укрепился почти на 39 копеек-PRO Энергетику (18+)Котельная в Шонгуе полностью обновлена-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты поддерживают инициативы Андрея Чибиса о дополнительной поддержке отдельных категорий медицинских работников и студентов медвузов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Каждый десятый трудящийся житель СЗФО не может оформить налоговый вычет из-за неофициальной зарплаты
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика