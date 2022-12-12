Губернатор Андрей Чибис поблагодарил северян за активное участие в акциях «Коробка храбрости», «Новогоднее чудо» и «Север помогает»

Сегодня в ходе оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Мурманской области поблагодарил северян за активное участие в благотворительных акциях.

«В рамках акции «Коробка храбрости», которую организовывает «Единая Россия», собрано 8 тысяч подарков для маленьких пациентов, которые проходят лечение в медучреждениях Мурманской области. Подарки начали передавать в больницы, чтобы дети могли выбрать себе то, что поддержит их во время лечения. По запросам северян, которые продолжают нести игрушки и детские наборы для детей, принято решение продлить эту акцию до 17 декабря», – сказал глава региона.

Кроме того, губернатор напомнил о проведении в Мурманске традиционной благотворительной акции «Новогоднее чудо» от Единого волонтёрского центра, в ходе которой каждый неравнодушный северянин сможет исполнить новогодние желания детей из социальных учреждений Мурманской области.

«Волонтёры установили ёлки с открытками, в которых написаны мечты ребят из центров социальной помощи, в ТРЦ «Плазма», универмаге «Волна», фитнес-центре «X-Fit», Центре управления регионом и здании правительства Мурманской области. Также ёлка с желаниями была установлена в Ледовом дворце в субботу на празднике для волонтёров «Сила Севера – в людях!». Я и мои коллеги взяли на себя обязательства по исполнению желаний детей», – сказал Андрей Чибис и напомнил, что в прошлом году неравнодушные северяне приобрели почти 500 новогодних сюрпризов для ребят из всех социальных учреждений Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, отдельно губернатор отметил волонтёров Кольского Заполярья.

«Встречался с ними в субботу на мероприятии, посвящённому Дню добровольчества. Ребята очень мотивированные, инициативные и отзывчивые, которые пылают энергией и самоотдачей, и заряжают этим всех вокруг. На праздник собралось около двух тысяч волонтёров со всех общественных организаций области. И ещё раз хочу сказать всем огромное спасибо за вашу позицию и за помощь всем тем, кто в этом нуждается. Мы верим в вас и видим, что будущее нашей области и нашей страны в надёжных руках», – подчеркнул глава региона.

Также губернатор поблагодарил волонтёров, жителей региона и предпринимателей за постоянную поддержку северян, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции.

«На сегодняшний день собрано более 60 тонн вещей и продуктов в рамках акции «Север помогает», которые отправляем вместе с Северным флотом напрямую бойцам. Спасибо всем, кто участвует, – ваша моральная поддержка имеет огромное значение, а ваша помощь просто бесценна», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13121-v-murmanskoy-oblasti-prodolzhaetsya-akciya-korobka-hrabrosti/page,5/