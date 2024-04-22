Губернатор Андрей Чибис поблагодарил северян за поддержку, которую они выразили ему после нападения

Открывая первое оперативное совещание в региональном правительстве после ранения, губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к северянам.

«Хочу поблагодарить всех за добрые слова, которые в минувшие две недели вы направляли мне в социальных сетях, комментарии с пожеланиями здоровья, слова поддержки, которые передавали через знакомых и врачей. Это стимулирует скорость восстановления. И спасибо коллегам из правительства и муниципалитетов», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, отдельная благодарность главы региона была адресована медикам Апатитско-Кировской центральной городской больницы, куда его доставили сразу после ранения, Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина, где проходил дальнейшее лечение, и специалистам, которые продолжают сопровождение.

Фото: https://gov-murman.ru